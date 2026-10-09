Pugno in faccia a un funzionario di polizia, il 39enne arrestato trasferito ai domiciliari

Genova. E’ stato trasferito ai domiciliari dopo due settimane trascorse nel carcere di Marassi Mattia Cuffari, il 39enne arrestato il 25 settembre per aver dato un pugno in faccia a un poliziotto della digos nel corso di una manifestazione anarchica.

La giudice Elisa Centore ha accolto l’istanza dei legali Fabio Sommovigo e Marta Magnanini che avevano chiesto l’attenuazione della misura e hanno quindi a questo punto rinunciato alla discussione davanti al tribunale del Riesame prevista per questa mattina.

Il processo per le lesioni al funzionario di polizia, che si è costituito parte civile tramite l’avvocata Rachele De Stefanis, è stato rinviato al 23 novembre visto che nel frattempo la Corte costituzionale dovrà decidere se accogliere i rilievi sollevati da alcuni tribunali sulla presunta incostituzionalità del reato di lesioni a pubblico ufficiale, per la sproporzionalità della pena che prevede la reclusione da due a cinque anni (o di più per le ipotesi aggravate) rispetto alle lesioni personali comuni o ad altre fattispecie analoghe.

Il pm Federico Panichi aveva dato parere negativo all’attenuazione della misura visto che il 39enne non si era scusato per il gesto.