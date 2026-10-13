Protezione civile, simulazione di alluvione nell’area del torrente Torbella in Valpolcevera

Genova. Domattina, mercoledì 14 ottobre, tra le 10 e le 12, nella zona adiacente al torrente Torbella, nei quartieri di Rivarolo e Certosa, le sirene di allertamento sonoro che indicano il verificarsi di una situazione di pericolo, suoneranno nell’ambito di una esercitazione coordinata dalla Protezione Civile del Comune di Genova.

“Come amministrazione e come Protezione Civile comunale – spiega l’assessore alla Protezione Civile Massimo Ferrante – siamo fermamente convinti che fare una corretta informazione sulle norme di autoprotezione e svolgere esercitazioni di questo tipo siano fondamentali per promuovere la cultura della sicurezza. In situazioni di emergenza, infatti, sapere quali sono le azioni da svolgere per garantire la propria incolumità e saper riconoscere i segnali d’allarme possono fare la differenza in momenti in cui il tempo non ci è alleato. Per questo vogliamo portare avanti in maniera sempre più costante iniziative di questo genere su tutto il territorio comunale: la conoscenza delle misure da adottare può fare davvero la differenza”.

L’esercitazione verrà svolta in mattinata (tra le ore 10 e le 12) e simulerà un evento alluvionale, con l’attivazione delle sirene presenti in loco con la contestuale simulazione di attivazione dei cancelli di chiusura temporanea della viabilità nell’area oggetto di esercitazione. Per informare la cittadinanza sulle modalità di svolgimento dell’esercitazione saranno distribuiti pieghevoli presso le abitazioni dei residenti e affisse locandine nei negozi dell’area interessata. Verranno somministrati questionari alla popolazione, sia prima dell’esercitazione che in seguito, al fine di registrare la conoscenza delle buone pratiche di Protezione Civile e valutare l’eventuale azione formativa dell’attività. I diffusori sonori attiveranno la simulazione di un’imminente emergenza (entro al massimo qualche minuto), dovuta al superamento delle soglie di attivazione (preallarme e allarme) con conseguente elevata pericolosità per l’incolumità delle persone.

L’avviso sonoro comunica una imminente situazione di “rischio elevato” e poiché le caratteristiche del territorio non permettono un adeguato anticipo del tempo di avviso rispetto all’evoluzione degli eventi alluvionali, è importante che la popolazione attivi immediatamente le misure di autoprotezione per non farsi sorprendere da situazioni di rischio incontrollabili.

Il vademecum

Queste le indicazioni riportate sui materiali informativi, con le misure da adottare in caso di attivazione delle sirene:

Rinunciare a mettere in salvo qualunque bene o materiale e trasferirsi subito in ambiente sicuro;

non tentare di raggiungere la propria destinazione, ma cercare riparo presso lo stabile più vicino e sicuro (piani elevati); interrompere la circolazione pedonale, e rispettare i provvedimenti restrittivi per la viabilità; non accedere né occupare i locali a piano strada o sottostanti il piano strada o locali inondabili; non sostare su passerelle e ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e nei sottopassi; staccare l’interruttore della corrente e chiudere la valvola del gas, purché tali dispositivi non siano collocati in locali a piano strada o sottostanti il piano strada o in locali inondabili; prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità, dalla radio e dalla tv;

verificare gli aggiornamenti della situazione evidenziata nei pannelli luminosi ove siano disposti;

consultare il sito regionale del Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Liguria ( www.arpal.liguria.it – allertaliguria.regione.liguria.it); consultare il sito del Comune di Genova (smart.comune.genova.it) e gli altri canali ufficiali (social, canale Telegram GenovaAlert).

Al cessare della segnalazione sonora, prima di abbandonare la zona di sicurezza accertarsi che siano assicurate le condizioni di sicurezza anche nei luoghi più vulnerabili (piani sotto strada, sottopassi, ponti, ecc.).

Contestualmente all’attivazione dei diffusori sonori è prevista la simulazione di chiusura temporanea della viabilità nell’intorno del Torrente Torbella in postazioni predefinite. Simili postazioni, dette “cancelli”, sono postazioni stradali mirate, presidiate dalle pattuglie di Polizia Locale in caso di situazioni critiche, in modo da interdire o alleggerire il traffico in determinate zone che nell’immediato potrebbero essere soggette ad inondazioni o allagamenti.