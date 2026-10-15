Protezione civile, rinnovata la convenzione tra Regione Liguria e Croce Rossa Italiana

Genova. Rinnovata la convenzione tra Regione Liguria e Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Liguria per lo svolgimento di attività di protezione civile nel triennio 2026-2028. L’accordo, siglato ieri, garantisce continuità alla collaborazione avviata nel 2014 e consolidata nel tempo, con l’obiettivo di rafforzare il sistema regionale di protezione civile.

La convenzione prevede che la Croce Rossa Italiana metta a disposizione del sistema regionale le proprie competenze specialistiche al fine di garantire una risposta sempre più efficace ai bisogni della popolazione in caso di eventi emergenziali. Si tratta di un contributo importante per integrare e potenziare le capacità operative della Colonna Mobile Regionale, favorendo interventi tempestivi e un supporto adeguato alle persone coinvolte nelle situazioni di crisi.

L’accordo disciplina inoltre le modalità di compartecipazione alle spese sostenute per le attività previste, attraverso la possibilità di riconoscere contributi annuali sulla base dei piani di spesa presentati dalla Croce Rossa Italiana, nel rispetto delle disponibilità di bilancio regionale e della normativa vigente.

“Il sistema di protezione civile funziona al meglio quando istituzioni, operatori e volontari sono in grado di lavorare insieme, con ruoli chiari e una capacità di intervento coordinata – ha dichiarato l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone – Il rinnovo della convenzione con la Croce Rossa Italiana va in questa direzione: valorizza le competenze costruite negli anni e ci permette di continuare a rafforzare la risposta alle emergenze sul territorio attraverso l’esperienza della colonna mobile di protezione civile. L’obiettivo è uno solo, essere pronti quando i cittadini hanno più bisogno”.

“Il Comitato Regionale Liguria della Croce Rossa Italiana è onorato di firmare il rinnovo della convenzione con la Protezione Civile della Regione Liguria per la propria colonna mobile – il commento del presidente del Comitato Regionale Liguria della Croce Rossa Italiana Luca Bracco – Questo nuovo accordo triennale conferma l’ottimo lavoro fatto negli ultimi anni tra la Protezione Civile Regionale e la CRI Liguria e rinnova l’impegno ad una sempre e più proficua collaborazione nelle emergenze nazionali e territoriali”.