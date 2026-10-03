Emergenze e protezione civile, al via il percorso formativo per i dirigenti del Comune

Genova. Al via il percorso formativo sul sistema di Protezione Civile del Comune di Genova dedicato al personale dirigente dell’ente.

L’iniziativa rientra nell’ambito del piano di aggiornamento del piano di Protezione Civile, in via di approvazione da parte del Consiglio comunale. Il primo incontro si terrà lunedì 5 ottobre al teatro di Stradanuova.

“L’aggiornamento del piano comunale ha reso evidente l’importanza di consolidare una conoscenza diffusa e condivisa del sistema di protezione civile comunale, dei rispettivi ruoli e delle modalità di coordinamento tra tutte le strutture dell’ente, per garantire un’efficace capacità di risposta nelle attività di prevenzione, preparazione e gestione delle emergenze”, dice l’assessore alla Protezione Civile, Massimo Ferrante.

“Investire nella formazione del personale significa rafforzare competenze, consapevolezza e capacità di collaborazione all’interno dell’Ente. In un ambito delicato come quello della protezione civile, offrire strumenti aggiornati e occasioni di confronto è fondamentale per rendere l’organizzazione comunale sempre più preparata, coordinata e vicina alle esigenze della comunità”, aggiunge l’assessora al Personale del Comune di Genova, Rita Bruzzone.

Dopo il primo incontro, cui parteciperà in videocollegamento Luigi D’Angelo, direttore dell’Ufficio gestione delle emergenze presso il Dipartimento della Protezione Civile nazionale, il percorso proseguirà attraverso momenti di approfondimento tematico, laboratori e occasioni di confronto interdisciplinare, che coinvolgeranno i partecipanti nella definizione e nel rafforzamento delle modalità di collaborazione tra le diverse strutture dell’ente.

“L’obiettivo è favorire la costruzione di una visione comune e l’individuazione di azioni organizzative volte al miglioramento continuo del sistema comunale di protezione civile”, conclude i, direttore generale del Comune di Genova, Pasquale Criscuolo.