Proposta di legge “anti burqa”, Malan (Fdi) a Genova per i gazebo di raccolta firme

Genova. Si è tenuto a Genova oggi uno dei sei appuntamenti che lanciano “Nessuna resti nascosta”, la campagna nazionale di Fratelli d’Italia che promuove la raccolta firme a sostegno della proposta di legge presentata in Parlamento per fermare la diffusione dell’integralismo islamico e tutelare la libertà delle donne.

Al gazebo di XX Settembre oggi era presente Lucio Malan, presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia al Senato, che ha illustrato ai genovesi l’importanza della proposta del partito di maggioranza relativa. Un’iniziativa che vuole operare ad un reale contrasto al separatismo religioso: “Un disegno di legge che vieta il velo integrale nei luoghi pubblici e impone piena trasparenza sui finanziamenti alle moschee – spiega il Senatore Malan – che insieme ad altri provvedimenti presi dal Governo Meloni vuole tutelare, sì, la libertà religiosa, ma fare argine all’integralismo islamico, alla predicazione della violenza e alla segregazione delle donne. Quello che accade in Francia o in Inghilterra ci sembra lontano, ma nelle nostre periferie possono sorgere problemi senza un’integrazione reale. Oggi la sinistra sta giocando sull’ambiguità per scopi elettorali, ma la sponda con l’estremismo islamico è evidente e situazioni come la camera arbitrale sharitica di Padova sono reali e non esagerazioni” conclude.

Quella di Fratelli d’Italia “è una proposta che evita tutte le ambiguità a cui la sinistra ci ha abituato e che soprattutto nelle grandi città causa la ghettizzazione degli immigrati impedendo la vera e propria integrazione. Questo alimenta i fenomeni di integralismo islamico impedendo la reale e pacifica convivenza soprattutto nelle zone più periferiche lontane dalla Ztl tanto cara al campo larghissimo” dichiarano all’unisono l’On. Matteo Rosso, coordinatore regionale, e Stefano Maullu vicepresidente della Camera e commissario cittadino di FdI.

Al banchetto, dove sono state raccolte circa 950 firme in meno di due ore, erano presenti il Senatore Gianni Berrino e l’Onorevole Roberto Traversi che con i dirigenti di FdI, i consiglieri regionali, quelli cittadini e i molti simpatizzanti hanno rilevato la grande partecipazione per iniziative come questa .