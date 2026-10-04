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Processo ponte Morandi, proroga per le motivazioni: saranno depositate entro gennaio 2027

l presidente del collegio Paolo Lepri ha chiesto e ottenuto dal presidente del Tribunale la proroga del deposito di ulteriori 90 giorni (oltre al termine massimo canonico di 90), come previsto per le sentenze di particolare complessità

Macerie ponte Morandi

Genova. Saranno depositate entro il 12 gennaio 2027 le motivazioni della sentenza con cui a metà luglio il secondo collegio della prima sezione penale del tribunale di Genova ha condannato 32 dei 57 imputati, tra i quali l’ex amministratore delegato di Aspi, Giovanni Castellucci, per il crollo del Ponte Morandi (14 agosto 2018, 43 vittime).

Lo scrive l’agenzia Ansa. Il presidente del collegio Paolo Lepri ha chiesto e ottenuto dal presidente del Tribunale la proroga del deposito di ulteriori 90 giorni (oltre al termine massimo canonico di 90), come previsto per le sentenze di particolare complessità.

In primo grado la condanna più elevata è stata proprio quella pronunciata nei confronti di Giovanni Castellucci (12 anni di reclusione), seguita da quella impartita all’ex direttore alle manutenzioni Michele Donferri Mitelli (11 anni).

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