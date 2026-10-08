Genova. Una saccatura di origine atlantica si affaccia in queste ore sull’Europa centro-meridionale, portando nuove precipitazioni diffuse. Ecco le previsioni per la Liguria secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Giovedì 8 ottobre

Nelle prime ore del mattino rovesci anche intensi nell’imperiese e nello spezzino. Nel corso della mattinata precipitazioni diffuse sul centro-levante, con i massimi ratei orari nelle zone interne, mentre ampie schiarite si apriranno nell’imperiese. Nel pomeriggio e in serata proseguiranno i rovesci sul centro-levante, e nuovi rovesci saranno in formazione nel savonese interno, con possibile interessamento dei settori costieri adiacenti. Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso nell’imperiese in questa fase.

Venti da sud/sud-est, da moderato a teso con raffiche a tratti forti sul centro-levante e sui capi esposti dell’imperiese. Mare molto mosso, a tratti agitato al largo. Temperature minime (attese in serata) stazionarie, massime in aumento a ponente, stazionarie altrove: sulla costa minime tra 15 e 22 gradi, massime tra 20 e 23 gradi; all’interno minime tra 5 e 15 gradi, massime tra 15 e 22 gradi.

Venerdì 9 ottobre

La genesi di un minimo secondario sul Mar Ligure restituirà condizioni di variabilità sulla Liguria, in particolare nel levante dove sono attesi rovesci sparsi in particolare nella seconda parte della giornata.

Venti prevalentemente moderato dai quadranti settentrionali, teso a tratti forte da nord/nord-ovest sul ponente nella notte e nel primo mattino. Mare sulla costa inizialmente mosso, in graduale scaduta a poco mosso nel corso della giornata; mosso al largo per l’intero periodo. Temperature stazionarie.

Sabato 10 ottobre

Miglioramento generale delle condizioni meteo, con ampie schiarite specie sui settori costieri e a ponente. Vento moderato a regime di Libeccio. Mare poco mosso, mosso in serata. Temperature generalmente stazionarie.