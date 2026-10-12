Presidio lavoratori Ilva ad oltranza, traffico in tilt in tutto il centro di Genova

Genova. Mentre prosegue ad oltranza il presidio di protesta dei lavoratori Ex Ilva contro le ipotesi di chiusura degli impianti siderurgici italiani, la città sta vivendo una nuova giornata di “paura e delirio” per quanto riguarda la viabilità.

Al momento, infatti, la polizia locale sta deviando il traffico dalle zone interessate alla manifestazione – piazza Corvetto e via Roma – facendo convogliare le auto in circonvallazine. Con code e disagi per chi deve attraversare la zona. Nel dettaglio al momento via Roma è chiusa all’altezza di via XXV Aprile; da piazza della Nunziata è chiuso l’accesso a via Bensa in direzione levante, via Assarotti è chiusa da piazza Manin in direzione di Corvetto.

Sono state riaperte in questi minuti via Bertani, la Galleria Bixio direzione ponente da piazza Corvetto; da via XII Ottobre possibilità di percorrere via SS. Giacomo e Filippo, Via Assarotti, via Palestro e Galleria Bixio

“La manifestazione sta causando ripercussioni sulla circolazione cittadina. Per limitare i disagi, si invita a scegliere il percorso più adatto alla propria destinazione, tenendo conto della situazione sul posto – scrive la polizia locale su Telegram – Per chi deve andare a ponente, dalle zone basse del centro, dirigersi verso Caricamento e via Gramsci. Se gli accessi sono liberi, è possibile utilizzare la Sopraelevata con ingresso da viale D’Annunzio–Saffi. Per chi deve andare in Valbisagno, dirigersi verso Brignole e proseguire lungo l’asse corso Montegrappa–via Canevari, verificando che il collegamento sia praticabile”.