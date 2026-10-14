Princess Isatu Hassan Bangura è il Premio Ipazia all’Eccellenza Femminile Internazionale

Genova. Princess Isatu Hassan Bangura, direttrice artistica junior del Teatro Nazionale di Genova, ha ricevuto il Premio Ipazia all’Eccellenza Femminile Internazionale, dopo la prima della sua nuova performance teatrale Blinded by Sight. The Body that Knows Before The Eyes alla sala Mercato del Teatro Modena

Il XXII Festival dell’Eccellenza al Femminile è iniziato così.

Il Premio è una medaglia d”argento con inciso il volto di Ipazia d’Alessandria, scienziata e filosofa del V secolo, simbolo della ribellione contro l’oppressione. “This is very cool”, ha commentato l’artista indossando la medaglia.

Questa la motivazione al Premio: ‘Princess Isatu Hassan Bangura è una giovane donna già parte attiva e testimone del nostro tempo, un’artista fuori degli schemi esempio di coraggio nella ricerca di forme non convenzionali di espressione dell’identità del femminile, capace di interpretare sulla scena con il suo corpo la differenza nell’evoluzione dei tempi. per comunicare alle generazioni future di tutti paesi del mondo la necessità di una rivoluzione nei linguaggi artistici, Arte, impegno istituzionale nel ruolo di direttrice artistica di un Teatro Nazionale e spinta verso il cambiamento fanno di lei un simbolo internazionale di coraggio e forza guida per le giovani donne.e le generazioni.che verranno’.

Nell’intervista con Francesca De Sanctis, giornalista dell’Espresso ha raccontato: “Sono nata nel ben mezzo di una guerra civile. Mia madre è emigrata in Belgio, compiendo una scelta anche per me. In un nuovo Paese tu sei diversa, in tanti modi per come gli altri ti vedono. Ho cercato di lavorare sul tema dell’identità. Ti chiedono chi sei e d dove vieni. Io ho ragionato sulla mia identità e mi scrollo di dosso quella che mi è stata attribuita. Quello che resta di questo lavoro, lo porto sul palco”. Princess Isatu Hassan Bangura è nata in Sierra Leone nel 1996.

“È la più giovane premiata dal Festival dell’Eccellenza al Femminile, con i suoi 30 anni”, dice Consuelo Barilari, ideatrice e direttrice del Festival.

“Qui a Genova − aggiunge Princess − ho riscritto lo spettacolo che aveva debuttato alla Biennale di Venezia. In una settimana ho unito la storia di Edipo al lutto per la morte del mio amato nonno”. È politico l’uso del corpo, chiede De Sanctis? “Tutto è politica. Il mio corpo sul palco è politica anche se non faccio niente. Ma durante lo spettacolo tutto questo non mi interessa, penso solo alla mia anima”.