Premi In/Architettura 2026, assegnati i riconoscimenti per la Liguria

Genova. Si è svolta venerdì 9 ottobre 2026, nel Salone di Rappresentanza BPER di Genova, la cerimonia di consegna dei Premi IN/ARCHITETTURA 2026 per la Liguria. I riconoscimenti regionali sono dedicati alle opere di nuova costruzione e agli interventi di riqualificazione, restauro, ristrutturazione e rigenerazione realizzati in Liguria. I vincitori accedono alla selezione nazionale, che si chiuderà il 13 novembre a Ca’ Giustinian, sede della Biennale di Venezia.

Ad aprire la serata è stato Giacomo Airaldi, presidente di IN/Arch Liguria e presidente della Giuria regionale che nel ringraziare tutti i presenti, ha ribadito l’importanza della filiera della costruzione: committenti, progettisti e imprese, il cui lavoro congiunto è da sempre al centro dei Premi IN/ARCHITETTURA. Un’edizione partecipata, con 80 progetti candidati e una premiazione che è stata anche un importante momento di confronto. Sono seguiti i saluti di Barbara Beltrame Giacomello, presidente nazionale IN/Arch, intervenuta da remoto, e di Francesca Salvarani, presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Genova. «La qualità dell’architettura e del territorio è oggi al centro del dibattito legislativo», ha sottolineato Salvarani, «come dimostrano i due disegni di legge sull’architettura, DDL n. 1112/2024 e n. 1711/2025, e il nuovo regolamento europeo sugli appalti pubblici, che rimette al centro la qualità della progettazione. Promozione dell’architettura, rapporto con il paesaggio, spazio ai giovani progettisti, benessere abitativo e concorsi di progettazione sono temi su cui gli Ordini professionali e il Consiglio Nazionale devono vigilare con attenzione, perché confluiscano in un’unica legge davvero operativa».

La sessione “La geografia dei premi. Considerazioni sul nostro territorio” ha messo a confronto lo sguardo delle imprese e quello della critica sull’architettura ligure. Giulio Musso, presidente di ANCE Genova, si è complimentato con i candidati per l’elevata qualità dei progetti, opere «molto ben inserite nei nostri contesti». Ha poi ricordato come la rigenerazione urbana sia ormai imprescindibile per garantire qualità dell’abitare, sostenibilità e inclusione. Con il ciclo del PNRR ormai in chiusura, la nuova sfida è il Piano Casa, che deve rispondere anche alla domanda abitativa dei giovani e del ceto medio attraverso partenariati pubblico-privati. In questa direzione va il protocollo d’intesa sottoscritto da ANCE Genova con il Comune di Genova per la rigenerazione del centro storico e delle periferie, finalizzato a una casa accessibile.

Emanuele Piccardo, critico di architettura e membro della Giuria, ha sintetizzato l’edizione con una battuta: «la periferia al centro». Molti progetti premiati provengono infatti da contesti periferici, soprattutto dal Ponente, mentre dal Levante non è arrivata nessuna candidatura: un segnale su cui riflettere. Piccardo ha ribadito il valore della filiera: «Non ci può essere una buona architettura senza un buon committente, né senza un buon costruttore». Ha poi ricordato che la legge sulla qualità dell’architettura è attesa dagli anni Novanta, auspicando più concorsi di progettazione e una maggiore attenzione al cambiamento climatico, i cui effetti «non sono più futuro ma il nostro presente».

La giuria ha poi annunciato e consegnato sei premi e sei menzioni, oltre a due riconoscimenti speciali: il Premio alla carriera a Marco Ciarlo e il Premio alla Cultura Bruno Zevi a “Maledetti Architetti” e al suo coordinatore scientifico Jacopo Baccani.

Nella lectio magistralis “La dimensione fisica dell’architettura“, Ciarlo ha ripercorso i temi e le opere di oltre quarant’anni di attività, caratterizzata, come ha riconosciuto la Giuria, da coerenza, ricerca e profondo radicamento nei luoghi. Ha raccontato anche l’esperienza dello studio-atelier di San Sebastiano di Altare, dove un’officina coinvolge i giovani nella pratica del progetto, a testimonianza di un impegno nella formazione delle nuove generazioni che si affianca all’attività didattica.

La tavola rotonda “Comunicare l’architettura“, legata al Premio Bruno Zevi, è stata moderata da Riccardo Miselli e Caterina Ramella consiglieri di IN/Arch Liguria. Al centro del confronto il rapporto tra arte e architettura, il ruolo dei contenitori culturali pubblici nella loro promozione e il peso della cultura nelle scelte urbanistiche e nelle opere pubbliche. Si è discusso anche degli strumenti necessari per attrarre progetti più ambiziosi, capaci di generare valore e far crescere l’intera filiera.

Giacomo Montanari, assessore alla Cultura del Comune di Genova, ha richiamato il legame tra arte e architettura: «Sono due temi che non vanno divisi. Se vogliamo pensare alla città di domani dobbiamo recuperare la relazione tra architettura e linguaggio artistico, ma soprattutto tra l’architettura del presente e quella del passato. Serve una grande capacità di leggere la stratificazione del territorio, ed è per questo che un’iniziativa come “Maledetti Architetti” è importante: promuove una cultura critica positiva, che cerca di capire perché le cose sono state fatte e invita le persone a sedersi attorno a un tavolo». Una cultura che, ha sottolineato, ha bisogno di tempo, «una variabile che oggi sembra non esserci più», con il rischio di avere più fretta di fare le cose che di farle bene. Da qui l’importanza di un dialogo condiviso tra tutte le componenti dell’amministrazione.

Alfonso Femia, presidente della Fondazione Ordine Architetti di Genova, nel suo intervento ha sottolineato che «In/Arch contribuisce da sempre a promuovere una cultura del progetto che metta in evidenza il rapporto virtuoso tra progettista, committente e impresa. È allo stesso tempo una lente con cui guardare tempi e geografie dell’architettura nelle diverse regioni: un percorso di conoscenza e anche di presa di coscienza. Anche quest’anno In/Arch Liguria premia progetti che esprimono la poliedricità dell’architettura in Liguria. Insieme al Comune di Genova, la Fondazione riceve l’importante Premio alla Cultura Bruno Zevi per ‘Maledetti Architetti’, un progetto corale e unico nel suo genere, guidato dall’estro di Jacopo Baccani e da un generoso team di volontari. Il dialogo con l’assessore Montanari durante la premiazione descrive bene la fertilità del momento che Genova sta vivendo e l’importanza di una cultura del progetto tra passato, presente e futuro».

A chiudere la cerimonia Beatrice Fumarola, coordinatrice nazionale dei Premi IN/ARCHITETTURA, che ha ribadito la necessità di «alzare la qualità della domanda» attraverso la cultura e la comunicazione, obiettivo a cui risponde anche il Premio Bruno Zevi per la diffusione della cultura architettonica. Fumarola ha ricordato che i premi regionali si inseriscono nel più ampio panorama dei premi nazionali promossi da IN/Arch e ANCE. Quest’anno hanno raccolto 1.390 autocandidature: uno strumento prezioso per monitorare ciò che si costruisce nel Paese e far emergere la qualità, «perché la qualità può essere contagiosa». Fumarola ha concluso con una riflessione sulla natura ibrida dell’architettura, una disciplina tra arte e tecnica che «coinvolge tutti» e riguarda la qualità della vita di ciascuno.

La Giuria dei Premi IN/ARCHITETTURA 2026 per la Liguria, presieduta dall’architetto Giacomo Airaldi, presidente di IN/Arch Liguria, era composta da Riccardo Miselli, componente del direttivo di IN/Arch Liguria; Egizia Gasparini di Dodi Moss, vincitrice del Premio IN/ARCHITETTURA 2023; Emanuele Piccardo, critico di architettura e vincitore del Premio regionale Bruno Zevi; Maria Luisa Viziano del Gruppo Viziano, in rappresentanza di ANCE Liguria.

Promossi da IN/Arch – Istituto Nazionale di Architettura e da ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili, in collaborazione con Archilovers, i Premi IN/ARCHITETTURA sono dal 1961 un osservatorio sulla qualità dell’architettura italiana e valorizzano il contributo congiunto di progettisti, committenti e imprese.

IN/Arch – L’Istituto Nazionale di Architettura promuove e coordina da oltre 65 anni studi, iniziative e occasioni di confronto dedicate alla cultura architettonica. Favorisce il dialogo tra competenze professionali, cultura del progetto e mondo dell’impresa, coinvolgendo i diversi attori del processo edilizio e avvicinando l’architettura alla collettività. Dal 1961 promuove i Premi Nazionali di Architettura ed è presente sul territorio con sedi regionali, tra cui quella ligure.