Porto e binari a mare, nuovo tavolo tecnico per gli interventi sulla “galleria a farfalla”

Genova. Si è svolto un nuovo tavolo tecnico-operativo dedicato al coordinamento dell’accessibilità stradale e ferroviaria del porto di Genova, in vista delle interferenze legate all’intervento della cosiddetta «galleria a farfalla», con l’avvio delle lavorazioni sul binario a mare previsto per il 19 ottobre 2026.

L’incontro si inserisce nel percorso di coordinamento già avviato in occasione della chiusura del varco Etiopia e ha consentito di aggiornare gli operatori del cluster portuale sulle soluzioni organizzative e infrastrutturali individuate per assicurare la continuità dei collegamenti con i terminal del bacino di Sampierdarena e contenere le ricadute sulla viabilità.

Il progetto, modificato rispetto alla configurazione originaria, prevede lo spostamento di alcuni piloni della sopraelevata. RFI interverrà successivamente per la posa del nuovo binario, primo passo del progetto di potenziamento del parco ferroviario di Fuorimuro. Il coordinamento delle due fasi è necessario per evitare la sovrapposizione delle interferenze e consentire la gestione della circolazione ferroviaria.

Sul fronte ferroviario, il percorso alternativo di manovra individuato consentirà di mantenere i collegamenti con i terminal raccordati durante le lavorazioni. Il coordinamento tra terminalisti e operatori ferroviari sarà rafforzato per gestire i passaggi dei convogli e contenere le interferenze con la viabilità stradale.

Sul fronte stradale, le misure prevedono il rafforzamento della segnaletica nelle intersezioni con i binari e il mantenimento della transitabilità della sopraelevata, limitando eventuali chiusure alle sole esigenze di cantiere. La completa apertura dell’infrastruttura è attualmente prevista per gennaio 2027.

Il varco Etiopia resterà chiuso al traffico ordinario anche dopo la conclusione delle lavorazioni ferroviarie nell’area, per evitare ulteriori interferenze con le nuove manovre, con possibilità di utilizzo per transiti eccezionali e di emergenza. Il confronto tra terminalisti, operatori ferroviari e autotrasporto ha consentito di condividere indicazioni per incrementare l’operatività ferroviaria e rendere più fluide le procedure di accesso e gestione dei mezzi. Ai terminalisti interessati è stato inoltre chiesto di agevolare il transito dei mezzi ai gate. Le associazioni dell’autotrasporto sono state invitate a sensibilizzare gli autisti affinché lascino liberi i binari e gli attraversamenti, a tutela della sicurezza e della regolarità delle operazioni.

È inoltre in programma la presentazione di un nuovo piano della viabilità portuale, per rendere più rapidi e sicuri gli spostamenti dei mezzi pesanti tra i varchi e i gate dei terminal.

«L’intervento della galleria a farfalla rappresenta un primo passo per la riconfigurazione dei binari e il potenziamento del parco ferroviario di Fuorimuro», ha sottolineato il segretario generale Tito Vespasiani. «L’obiettivo è aumentare la capacità di gestione dei convogli e rendere più efficienti le manovre a servizio dei terminal, rafforzando l’accessibilità ferroviaria del porto di Genova e sostenendo lo sviluppo del trasporto merci su ferro»