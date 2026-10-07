Polizia, mobilitazione Silp Cgil per lo scorrimento della graduatoria del concorso nazionale

Genova. Il Silp Cgil ha organizzato per oggi una mobilitazione nazionale per chiedere lo scorrimento della graduatoria del concorso da vice ispettore della polizia di Stato.

La carenza di organico che riguarda la polizia di Stato e i carichi di lavoro in continuo aumento impongono all’amministrazione un cambio di passo.

“Mentre aumentano le richieste a commissariati e uffici su attività investigative, giudiziarie e di pubblica sicurezza, la graduatoria del concorso a 411 posti da vice ispettore della polizia di Stato è ferma”, commenta Salvatore Artale, segretario generale Silp Cgil Genova.

In queste ore è stata organizzata una manifestazione davanti a Montecitorio per chiedere lo scorrimento totale della graduatoria fino al completo assorbimento delle persone risultate idonee.

“È fondamentale che colleghe e colleghi possano entrare nel ruolo quanto prima, sicuramente per valorizzare le loro professionalità e in secondo luogo per dare una risposta concreta alle necessità della collettività” conclude il segretario.