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Avvicendamento

Polizia, il nuovo questore di Genova sarà Raffaele Gargiulo: in partenza Silvia Burdese

Gargiulo è l'attuale questore di Potenza, in passato è stato dirigente Digos. Burdese avrà un incarico nella segreteria del dipartimento della Pubblica sicurezza

gargiulo burdese

Genova. Sarà Raffaele Gargiulo, 61 anni, attuale questore di Potenza, il nuovo questore di Genova. L’avvicendamento è stato comunicato ieri dal ministero dell’Interno.

Lascia Genova, dopo due anni e mezzo di incarico, la questora Silvia Burdese che andrà a lavorare nella segreteria del dipartimento della Pubblica sicurezza. Il passaggio di consegne avverrà nei prossimi giorni. Raffaele Gargiulo, prima di Potenza, è stato questore di Vibo Valentia e Pisa. Nato a Castellammare di Stabia, si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Napoli.

Poi la carriera in polizia. Gargiulo ha lavorato alla questura di Napoli dirigendo i commissariati distaccati di Capri e di Pompei. È stato anche dirigente Digos a Massa Carrara, Lucca, Trento e Pisa.

In occasione del riassetto dei vertici della polizia l’amministrazione comunale di Genova e la sindaca Silvia Salis esprimono “il proprio ringraziamento” alla questora Silvia Burdese “per il lavoro svolto con professionalità al servizio della nostra comunità. Prima donna a guidare la questura nella storia della città, Silvia Burdese ha contribuito a consolidare la collaborazione istituzionale tra la Polizia di Stato e gli enti locali. A lei vanno i migliori auguri per il nuovo e prestigioso incarico”.

Contestualmente, il Comune di Genova rivolge un “cordiale benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Questore, Raffaele Gargiulo, certi che metterà a disposizione della città la sua consolidata esperienza e la profonda conoscenza delle dinamiche della sicurezza territoriale”.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a Silvia Burdese per il lavoro svolto e dare un caloroso benvenuto a Raffaele Gargiulo – dichiara la sindaca Silvia Salis – la tutela dell’ordine pubblico, il presidio dei quartieri, la sicurezza integrata e il decoro urbano rappresentano priorità assolute per la nostra città. Confidiamo di instaurare fin da subito un dialogo proficuo e strettamente operativo con la nuova gestione della questura, per dare risposte concrete ed efficaci alle esigenze di tutti i cittadini genovesi”.

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