Polizia, il nuovo questore di Genova sarà Raffaele Gargiulo: in partenza Silvia Burdese

Genova. Sarà Raffaele Gargiulo, 61 anni, attuale questore di Potenza, il nuovo questore di Genova. L’avvicendamento è stato comunicato ieri dal ministero dell’Interno.

Lascia Genova, dopo due anni e mezzo di incarico, la questora Silvia Burdese che andrà a lavorare nella segreteria del dipartimento della Pubblica sicurezza. Il passaggio di consegne avverrà nei prossimi giorni. Raffaele Gargiulo, prima di Potenza, è stato questore di Vibo Valentia e Pisa. Nato a Castellammare di Stabia, si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Napoli.

Poi la carriera in polizia. Gargiulo ha lavorato alla questura di Napoli dirigendo i commissariati distaccati di Capri e di Pompei. È stato anche dirigente Digos a Massa Carrara, Lucca, Trento e Pisa.

In occasione del riassetto dei vertici della polizia l’amministrazione comunale di Genova e la sindaca Silvia Salis esprimono “il proprio ringraziamento” alla questora Silvia Burdese “per il lavoro svolto con professionalità al servizio della nostra comunità. Prima donna a guidare la questura nella storia della città, Silvia Burdese ha contribuito a consolidare la collaborazione istituzionale tra la Polizia di Stato e gli enti locali. A lei vanno i migliori auguri per il nuovo e prestigioso incarico”.

Contestualmente, il Comune di Genova rivolge un “cordiale benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Questore, Raffaele Gargiulo, certi che metterà a disposizione della città la sua consolidata esperienza e la profonda conoscenza delle dinamiche della sicurezza territoriale”.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a Silvia Burdese per il lavoro svolto e dare un caloroso benvenuto a Raffaele Gargiulo – dichiara la sindaca Silvia Salis – la tutela dell’ordine pubblico, il presidio dei quartieri, la sicurezza integrata e il decoro urbano rappresentano priorità assolute per la nostra città. Confidiamo di instaurare fin da subito un dialogo proficuo e strettamente operativo con la nuova gestione della questura, per dare risposte concrete ed efficaci alle esigenze di tutti i cittadini genovesi”.