Politiche abitative, al via i bandi per l’assegnazione di alloggi Erp a Genova a 29 famiglie

Genova. Saranno 29 i nuovi alloggi di edilizia residenziale sociale che Arte Genova, ente strumentale della Regione Liguria, metterà a bando nella città capoluogo. Verranno infatti avviate, nei prossimi giorni, le procedure a evidenza pubblica per l’assegnazione di queste case. 17, ristrutturate con fondi regionali, sono situate nella zona di Quarto e avranno canoni agevolati, tra i 274 e i 387 euro al mese, in base alle varie metrature. 12 alloggi sono invece collocati nel centro storico cittadino e verranno assegnati con canoni agevolati, anche in questo caso in base alle dimensioni, tra 185 e 365 euro mensili.

“Una risposta importante per chi cerca casa – spiega l’assessore regionale all’Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola -. Ogni nuova assegnazione, in una generale situazione abitativa complicata, non può che essere accolta con soddisfazione. Daremo un aiuto fondamentale a 29 famiglie consentendo loro di avere un’abitazione moderna e accogliente. Come Regione Liguria, insieme alle varie Arte territoriali, stiamo lavorando per reperire più risorse possibili e sostenere, di conseguenza, il maggior numero di persone che ne hanno bisogno. In questi anni abbiamo portato avanti opere storiche e ambiziose, come quella di Begato destinata a cambiare il volto di un intero quartiere e di chi lo abita, o quella in corso in via Delle Tofane, ma anche tutta una serie di preziose manutenzioni. Abbiamo, a più riprese, evidenziato sui tavoli nazionali la necessità di una programmazione straordinaria che consenta a giovani, anziani e a tutti coloro che ne hanno bisogno di trovare un alloggio – prosegue Scajola-. Ci auguriamo che il Piano casa varato dal Governo, al quale come Regioni abbiamo lavorato molto, possa dare una prima risposta in questo senso. Serve l’impegno di tutti, istituzioni, enti privati, perché tutti i cittadini sono toccati da questo tema che ha l’obbligo di essere primario nell’agenda politica locale e del Paese. Questi nuovi alloggi sono un segnale positivo, ma le richieste sono tantissime. Presto incontrerò i sindacati degli inquilini per fare il punto e condividere con loro azioni strategiche”.

“L’avvio, in contemporanea, di due procedure a evidenza pubblica per l’assegnazione di 29 appartamenti appena ristrutturati – aggiunge Paolo Gallo, amministratore unico di Arte Genova – rappresenta una concreta offerta per una nuova residenzialità a canoni agevolati a favore di famiglie che possono contare altresì su una stabilizzazione del contratto d’affitto per 8 anni, rinnovabili”.

I richiedenti dovranno avere un tetto massimo di ISEE pari a 37mila euro, 40mila in caso di nuclei monocomponente. L’incidenza del canone in locazione annuo non potrà, inoltre, superare il 30% del reddito lordo annuo del nucleo familiare partecipante.