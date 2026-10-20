Appiccano il fuoco ai cassonetti dei rifiuti a San Fruttuoso: denunciati due uomini

Genova. Due uomini di 37 e 43 anni, entrambi italiani, sono stati denunciati dalla polizia perché sospettati di essere responsabili di alcuni incendi di rifiuti nel quartiere di San Fruttuoso. Sono indiziati di danneggiamento in concorso e combustione illecita di rifiuti.

L’intervento è scattato la scorsa notte, dopo alcune segnalazioni alla sala operativa della questura per roghi appiccati vicino ai cassonetti. In particolare, erano stati incendiati rifiuti abbandonati in salita Nuova di Nostra Signora del Monte e in piazza Martinez.

Durante i controlli, una volante ha individuato i due in via Canevari mentre cercavano di nascondersi dietro alcuni cassonetti. Nelle immediate vicinanze gli agenti hanno trovato un imballaggio di cartone che stava bruciando, con fiamme e fumo.

I due sono stati fermati e accompagnati in questura. La successiva analisi delle immagini della videosorveglianza ha permesso di ricostruire quanto accaduto poco prima in piazza Martinez: i due sarebbero stati ripresi vicino a un cassonetto metallico proprio mentre al suo interno si sviluppava un incendio.

Entrambi, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, sono stati denunciati.