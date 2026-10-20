Pini di corso Podestà, esiti delle prove di trazione entro tre settimane. Sul tavolo l’ipotesi dei sostegni fissi

Genova. Arriveranno nel giro di due o tre settimane le risultanze definitive delle nuove prove di trazione e delle analisi VTA (Visual Tree Assessment) effettuate sugli esemplari di pino più critici di corso Andrea Podestà, nel cuore di Carignano. È quanto emerso questo pomeriggio in Consiglio comunale a Genova durante un’interrogazione a risposta immediata presentata dal consigliere Valerio Vacalebre, a cui ha risposto l’assessora Francesca Coppola.

Una vicenda complessa che si trascina ormai da mesi, complicata dal sequestro da parte della Procura, terminato lo scorso 4 ottobre. Durante la seduta, l’assessore ha ripercorso il lavoro svolto dagli uffici comunali lungo tutto il periodo del fermo giudiziario. Sebbene l’area fosse sotto sequestro, l’amministrazione ha comunque mantenuto il controllo della situazione con un monitoraggio settimanale implementato dall’uso di inclinometri.

Subito dopo la restituzione dell’area al Comune avvenuta a inizio mese, i tecnici incaricati sono tornati sul posto per un nuovo sopralluogo e per riaggiornare le valutazioni tecniche e statiche, operazione resa ancora più urgente con l’arrivo della stagione autunnale e il conseguente peggioramento delle condizioni meteo. I dati raccolti sono ora al vaglio degli esperti: una volta ottenuta la relazione complessiva entro la prima metà di novembre, il Comune riaprirà il dialogo con la Soprintendenza per stabilire il futuro del viale.

Come annunciato in aula da Coppola, se l’esito dei test dovesse risultare positivo, “l’amministrazione sta studiando in via preventiva l’inserimento di appositi supporti strutturali per garantire la stabilità degli alberi, consentendo così la riapertura della carreggiata e il ripristino della viabilità. In caso di esito negativo, invece, con il nulla osta della Soprintendenza si procederà direttamente con l’abbattimento degli esemplari a rischio”.

Una risposta che non ha soddisfatto il consigliere proponente Valerio Vacalebre, che nella sua replica ha attaccato la giunta: “Non ci sono tempistiche certe, non si sa dove andremo a parare. E’ un po’ l’amministrazione che brancola nel buio dall’inizio di questo ciclo amministrativo. A Carignano ormai le persone non ne possono davvero più nella situazione che si sta vivendo quotidianamente. Le chiedo di sbrigarsi, non c’è più tempo da perdere, c’è da decidere qualcosa, decidetelo in fretta”.