Genova. Il Comune di Genova ha incaricato A.S.Ter di affidare a una società esterna specializzata, come previsto dai protocolli tecnici, l’esecuzione di nuove prove di trazione sui due alberi di Corso Podestà che presentano criticità legate alla stabilità e sono al centro di un duro dibattito sull’abbattimento.

Le verifiche, effettuate nelle scorse ore, hanno l’obiettivo di approfondire le condizioni di stabilità delle alberature attraverso specifiche indagini strumentali, così da disporre di ulteriori elementi tecnici per valutare gli eventuali interventi necessari.

Durante le operazioni si è svolto anche un sopralluogo dell’assessora al Verde del Comune di Genova, Francesca Coppola, che ha seguito da vicino le attività e fatto il punto sulla situazione. Gli esiti delle prove saranno disponibili tra circa due settimane e permetteranno di definire, sulla base delle valutazioni degli specialisti, le successive azioni da intraprendere.

Le analisi sono possibili dopo che la Procura di Genova ha disposto il dissequestro dell’area di cantiere, restituendo al Comune la piena disponibilità della zona interessata dai ventilati interventi di abbattimento dei due pini considerati a rischio.

La decisione dei magistrati è arrivata a inizio ottobre dopo il deposito del materiale integrativo da parte dei tecnici di Tursi, che ha fornito i chiarimenti richiesti circa la valutazione del rischio e le motivazioni di pubblica incolumità alla base del piano di sostituzione alberata. Le documentazioni agronomiche e le perizie di stabilità fornite dall’amministrazione hanno confermato lo stato di sofferenza delle alberature e la potenziale pericolosità per i passanti e la viabilità.