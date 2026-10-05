Sicurezza, mercoledì 7 ottobre il ministro Piantedosi a Genova per il “piano centro storico”

Genova. Dopo diverse telefonate tra la sindaca di Genova Silvia Salis e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, e dopo la riunione operativa del 22 settembre scorso al Viminale – durante la quale il Comune, i tecnici del ministero e il capo della polizia Vittorio Pisani avevano iniziato a discutere del piano integrato per la sicurezza nel centro storico del capoluogo ligure – il ministro Piantedosi sarà fisicamente a Genova, questo mercoledì 7 ottobre, per portare avanti il dialogo.

Durante l’ultimo tavolo il ministero aveva assicurato che in poche settimane avrebbe risposto con le proprie disponibilità alle istanze presentate dal Comune di Genova. Mercoledì – l’incontro è fissato al pomeriggio – è probabile che Piantedosi porti con sé quelle risposte.

Il Comune, come noto, ha chiesto un potenziamento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio e fondi per l’assunzione di nuovi agenti di polizia locale.

Durante il vertice del 22 settembre erano stati analizzati in dettaglio i dossier relativi alle aree più critiche del centro storico e l’amministrazione comunale aveva illustrato le azioni già intraprese dalla polizia locale per il presidio del territorio e quelle di prossima attivazione.

La delegazione comunale, inoltre, aveva presentato un pacchetto di interventi strutturali di imminente attivazione. Tra questi, il nuovo piano di potenziamento dell’illuminazione pubblica, sviluppato in coordinamento con City Green Light (e per cui sarà consultata la sovrintendenza), che sarà ottimizzato e presentato nelle prossime settimane, e un piano straordinario per il decoro urbano e la pulizia, avviato proprio oggi.

La sindaca Salis ha illustrato il progetto per la creazione di uno studentato diffuso nel centro storico, a cui il Comune lavora da mesi in sinergia con partner pubblici e privati. A questo si aggiunge il progetto in fase di elaborazione dell’apertura di nuovi spazi di co-working e aule studio, da avviare non appena reperite le risorse necessarie.