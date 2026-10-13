Piano regolatore portuale: confronto con Enac, Enav, Aeroporto di Genova ed Ente Bacini sugli scenari di sviluppo

Genova. Le prospettive di sviluppo del porto e dell’aeroporto di Genova, il futuro del polo delle riparazioni navali e della nautica e il coordinamento tra le rispettive infrastrutture sono stati i temi al centro dell’incontro promosso oggi dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale nell’ambito del percorso di confronto sul nuovo Piano Regolatore Portuale. Alla riunione hanno partecipato Giuseppe Ignoti per ENAC, Giovanni Mancuso per ENAV, Francesco D’Amico per Aeroporto di Genova Spa, Massimo Anselmo e Alessandro Arvigo per Ente Bacini.

Uno dei principali temi affrontati ha riguardato la coerenza della pianificazione portuale e le esigenze operative dell’aeroporto. Per il bacino di Sampierdarena Ponente gli scenari del Piano prevedono il tombamento di alcune calate e la rettifica del filo banchina, con l’obiettivo di realizzare accosti lineari in grado di rispondere alle esigenze operative delle navi portacontainer di ultima generazione. L’ipotesi della nuova configurazione sfrutta gli spazi acquei resi disponibili dalla Nuova Diga Foranea e consente di adeguare le banchine alle dimensioni delle navi e alle attrezzature necessarie per operarle. Tale trasformazione dovrà essere accompagnata dalla valutazione e dal coordinamento con gli enti aeronautici, tenendo conto delle procedure che regolano le operazioni aeroportuali.

Nel confronto è stata inoltre valutata, in linea preliminare, l’ipotesi di un prolungamento contenuto di circa 50 metri verso ponente della pista aeroportuale, una soluzione che potrebbe contribuire a migliorare la funzionalità dello scalo. Anche questa possibilità dovrà essere approfondita nelle successive fasi di pianificazione.

L’altro ambito centrale della riunione ha riguardato il potenziamento del polo industriale di Genova Levante, con particolare riferimento alle riparazioni navali, al refitting e alla nautica. Gli scenari del Piano puntano a migliorare la capacità operativa del comparto attraverso una diversa organizzazione degli spazi esistenti e l’utilizzo delle superfici a mare rese disponibili dalla demolizione di un tratto della vecchia diga e dalla realizzazione della nuova infrastruttura a difesa del porto e della città.

Le ipotesi illustrate comprendono la realizzazione di nuove superfici banchinate e operative per circa 75 mila metri quadrati, un bacino di carenaggio di dimensioni indicative pari a circa 360 metri di lunghezza e 60 di larghezza, oltre alla riorganizzazione degli specchi acquei e degli accosti destinati alla nautica. L’obiettivo è mettere a disposizione delle imprese aree e infrastrutture adeguate alle lavorazioni e alla logistica delle navi, migliorando al contempo le condizioni di manovra e l’organizzazione delle attività.

La riorganizzazione proposta interessa anche le funzioni della nautica da diporto, con l’obiettivo di distinguere più chiaramente le attività sportive e ricreative da quelle produttive e cantieristiche. Le ipotesi prevedono il mantenimento delle sedi dei circoli nautici storici e il trasferimento di parte delle altre funzioni nella nuova area del Waterfront, nell’ambito di un riassetto complessivo degli spazi destinati alla nautica.

Le osservazioni raccolte nel corso della riunione contribuiranno al lavoro di definizione degli scenari del Piano Regolatore Portuale, che dovranno essere sottoposti alle successive verifiche tecniche e istituzionali. Il percorso punta a individuare un assetto di sviluppo per l’intero sistema portuale di Genova, Pra’, Savona e Vado Ligure, coordinando le esigenze dei traffici e delle attività industriali con quelle delle infrastrutture e dei territori con cui i porti sono strettamente connessi.

«La pianificazione portuale deve tenere insieme esigenze diverse, individuando soluzioni capaci di sostenere lo sviluppo delle attività produttive e dei traffici senza trascurare le infrastrutture con cui il porto condivide spazi e funzioni. Il rapporto con l’aeroporto è un tema concreto, che richiede un confronto tecnico puntuale sulle configurazio