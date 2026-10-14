Perseguita e minaccia per mesi i vicini di casa, 78enne condannato per stalking

Genova. Un anno e quattro mesi di reclusione, senza sospensione condizionale della pena per stalking e lesioni nei confronti di una coppia di vicini di casa E’ la condanna inflitta dalla giudice Valentina Vinelli a a un uomo di 78 anni dell’entroterra genovese. La giudice ha accolto la richiesta di condanna formulata dal pm e ha disposto anche

provvisionali da 3.000 e 1.500 euro in favore delle due persone offese. I rapporti tra l’uomo e la coppia si sarebbero progressivamente deteriorati negli anni per poi trasformarsi in dispetti, minacce e provocazioni che hanno reso sempre più difficile la vita della coppia che aveva anche installato delle telecamere per documentare alcuni episodi.

“Ti faccio finire al San Martino e poi al cimitero” aveva detto una volta al vicino e in un’altra occasione gli aveva dato una testata rompendogli contemporaneamente un mignolo. Nel processo il 78enne, idraulico in pensione, si è difeso rilasciando dichiarazioni spontanee dicendo di essere stato a sua volta vittima di lesioni, ma la sua versione sarebbe stata smentita da testimonianze e documentazione medica.

Secondo quanto emerso dal dibattimento gli episodi persecutori sarebbero andati avanti anche nel corso del processo fino a qualche giorno fa.