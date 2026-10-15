Perché le transenne restano in strada? Aster ingaggia il comico Andrea Di Marco per spiegarlo

Genova. Una transenna in strada può far pensare a un lavoro lasciato a metà o a un’attrezzatura dimenticata. Ma non sempre è così. È il messaggio al centro del video di Aster con il comico genovese Andrea Di Marco, che usa l’ironia per affrontare una situazione familiare a chi vive la città.

Con un linguaggio leggero e divertente, il video invita a guardare oltre la prima impressione: le transenne non sono necessariamente abbandonate e la loro presenza non è sempre riconducibile ad Aster. Possono servire a delimitare un’area, segnalare una situazione di pericolo e garantire la sicurezza delle persone in attesa che vengano completati gli interventi necessari.

“Dietro una transenna possono esserci lavori e competenze di soggetti diversi. Attribuirne automaticamente la responsabilità ad Aster rischia quindi di restituire un’immagine incompleta della situazione”, spiega l’azienda.

Dopo la campagna contro gli adesivi che ha coinvolto Genoa e Sampdoria, Aster prosegue la propria attività di comunicazione con una nuova campagna dedicata alle transenne: “Un percorso che punta a raccontare in modo semplice e immediato il lavoro dell’azienda e la cura degli spazi pubblici, favorendo una maggiore comprensione da parte dei cittadini”.