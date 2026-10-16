Pegli, Cep e San Fruttuoso: dal Comune 650mila euro per riqualificare tre aree gioco

Genova. Nuova vita per tre aree gioco cittadine, con un investimento complessivo di 657.500 euro destinato alla riqualificazione e al recupero di spazi pubblici dedicati ai bambini e alle famiglie. Un intervento che si inserisce nel più ampio obiettivo dell’Amministrazione comunale di promuovere la rigenerazione urbana dei quartieri, valorizzando il verde pubblico e restituendo alla cittadinanza luoghi di incontro, socialità e aggregazione.

La giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici e alle Manutenzioni, Massimo Ferrante, e dell’assessora all’Urbanistica e al Verde urbano, Francesca Coppola, il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione delle aree gioco dei Giardini Tina Bertolotto “Alba” di via Ungaretti a Pegli, di via Pastore al CEP e di Villa Imperiale a San Fruttuoso.

L’investimento, previsto nell’ambito del Piano triennale dei lavori pubblici, punta a migliorare la sicurezza, l’accessibilità e la fruibilità di tre spazi verdi di prossimità, rafforzandone il ruolo di punti di riferimento per la vita quotidiana dei quartieri.

«Poter contare su un’area gioco curata e vicina a casa può fare la differenza nella vita di tutti i giorni – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – È il luogo in cui ci si ferma dopo la scuola, dove nascono amicizie e dove anche genitori e nonni hanno preziose occasioni di socialità. Sono spazi che un’amministrazione ha la responsabilità di curare affinché ogni bambino possa frequentarli e sentirsi accolto. Con questo investimento interveniamo a Pegli, al CEP e a San Fruttuoso, partendo dall’esigenza di avere luoghi sicuri e accessibili dove giocare all’aperto. Vogliamo una città nella quale crescere un figlio sia più facile, anche grazie alla qualità degli spazi pubblici che le famiglie hanno a disposizione».

«La rigenerazione urbana passa anche attraverso interventi concreti e diffusi, capaci di incidere sulla qualità della vita delle persone – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici e alle Manutenzioni, Massimo Ferrante – Con questo investimento vogliamo recuperare e valorizzare tre aree gioco, rendendole più sicure, funzionali e accoglienti. La cura degli spazi pubblici, a partire da quelli dedicati ai bambini, è un elemento fondamentale per migliorare la vivibilità dei quartieri. L’approvazione del progetto rappresenta un primo passo importante, a cui seguiranno le procedure di gara per la realizzazione degli interventi».

«Restituire qualità agli spazi verdi e ai parchi gioco significa investire nel futuro della città e nella sua dimensione più quotidiana, quella vissuta dalle famiglie e dai bambini – sottolinea l’assessora all’Urbanistica e al Verde urbano Francesca Coppola – Vogliamo che ogni quartiere possa contare su luoghi pubblici curati, accessibili e inclusivi, dove i più piccoli possano giocare e crescere e le famiglie ritrovarsi. La rigenerazione urbana non riguarda soltanto le grandi trasformazioni della città, ma anche il recupero degli spazi di prossimità, che contribuiscono a rafforzare le relazioni sociali e il senso di appartenenza alla comunità. È questa la direzione nella quale intendiamo proseguire, anche dando risposte concrete alle richieste dei cittadini».

I PROGETTI



Pegli

Il progetto di riqualificazione dei giardini Tina Bertolotto “Alba” è volto alla valorizzazione e al miglioramento dello spazio pubblico attraverso tre interventi principali: la creazione di una nuova area cani, la riqualificazione dell’area giochi esistente e la rivisitazione dello spazio di sosta alberato con la contestuale creazione di un’area picnic.

L’area giochi esistente verrà completamente ripensata al fine di garantire ai bambini stimoli, protezione, sicurezza e inclusione, con tre nuove attrezzature ludiche per il gioco in contemporanea di almeno 33 bambini.

Oltre all’area ludica, sorgerà un’area cani di circa 210 metri quadrati attrezzata e recintata con una nuova fontanella dedicata, due panchine per i proprietari e un cestino per la raccolta delle deiezioni canine.

Prevista infine la realizzazione di una nuova area picnic con la demolizione dell’asfalto, la realizzazione di una pavimentazione in pietra naturale, l’installazione di due tavoli con relative panchine (utilizzabili anche dalle persone in carrozzina) e di nuovi cestini per la raccolta di rifiuti, la piantumazione di nuove alberature.

Villa Imperiale

La nuova area ludica inclusiva di Villa Imperiale sorgerà nella parte superiore del parco, in prossimità dell’ingresso di via Imperiale, nel quadro di una totale riqualificazione dello spazio disponibile che sorge nelle vicinanze della scuola dell’infanzia “G. Rodari” e della biblioteca Lercari.

È previsto l’inserimento di 6 giochi multisensoriali accessibili in sedia a rotelle, pannelli tattili e percorsi con superfici adatte a ogni esigenza, garantendo a ogni bambino di partecipare attivamente al gioco secondo le proprie abilità.

L’area ludica, ampia circa 190 metri quadrati, potrà accogliere fino a 50 bambini contemporaneamente, che potranno giocare in sicurezza grazie alla nuova pavimentazione antitrauma.

CEP

In via Pastore sarà realizzato un intervento di manutenzione straordinaria dell’area ludica esistente attraverso la sostituzione del castello gioco e il rifacimento della pavimentazione antitrauma, mantenendo il sottofondo e le dimensioni attuali.

Il nuovo spazio ludico, totalmente accessibile, sarà composto da un gioco multifunzione inclusivo per il gioco di 15 bambini in contemporanea e con 24 attività ludiche disponibili, tra cui un percorso di equilibrio e alcuni pannelli ludici.

Le lavorazioni previste andranno dalla rimozione del vetusto gioco esistente e della pavimentazione antitrauma in piastrelle, alla posa del nuovo castello multifunzione.