Pedone travolto da un bus in via XX Settembre: uomo di 67 anni grave al San Martino

Genova. Sono gravi le condizioni dell’ uomo di 67 anni investito ieri sera da un autobus intorno alle 20, in via XX Settembre, all’altezza del del Mercato Orientale.

L’impatto con il bus in discesa è stato violentissimo, tanto da frantumare il parabrezza del mezzo e sbalzare il pedone diversi metri più vanti.. A causa della caduta, l’uomo ha riportato un gravissimo trauma cranico. Soccorso dall’automedica del 118 e dalla pubblica assistenza di San Fruttuoso, il 67enne è stato intubato sul posto e trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Martino.

La Polizia Locale ha svolto i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare, anche attraverso le telecamere di sicurezza, se l’attraversamento sia avvenuto sulle strisce e la colorazione del semaforo al momento dello schianto.