Genova. Momenti di apprensione questo pomeriggio presso il piazzale del Santuario della Madonna della Guardia, quando un incendio ha distrutto un’automobile parcheggiata. Una densa colonna di fumo si è alzata dal monte Figogna, visibile da praticamente tutta la Valpolcevera e dai monti circostanti.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che arrivati, hanno trovato il mezzo completamente avvolto dalle fiamme nella parte anteriore ed hanno provveduto allo spegnimento.

Non sono note ancora le cause del rogo che per fortuna non ho provocato danni a cose e ferito persone, in un momento in cui l’area era affollata di visitatori e pellegrini.