Patrimonio linguistico, a Claude Passet il premio Internazionale Fiorenzo Toso

Genova. Sabato 26 settembre, la splendida cornice della Galleria Dorata di Palazzo Tobia Pallavicino (Via Garibaldi 4), sede della Camera di Commercio di Genova e Patrimonio dell’Umanità UNESCO nell’ambito del Sistema dei Palazzi dei Rolli, ha ospitato la cerimonia di conferimento della terza edizione del Premio Internazionale Fiorenzo Toso. Il prestigioso riconoscimento, finalizzato alla documentazione e alla salvaguardia della storia delle scritture e del patrimonio linguistico, è stato assegnato per l’anno 2025 (l’anno scorso non è stato possibile) all’illustre medievista monegasco Prof. Claude Passet, figura chiave nella tutela delle parlate locali in qualità di Presidente dell’Accademia delle Lingue Dialettali (ALD) del Principato di Monaco.

L’evento, coordinato da Lameladivetro APS (guidata da un trentennio da Franco Andreoni) e dal C.I.V. Meridiana (presieduto dall’antiquario Zeffirino Zali), ha goduto dei prestigiosi patrocini di Regione Liguria, Comune di Genova, Comune di Arenzano (terra natale di Toso), della Consulta Ligure e dell’Università degli Studi di Sassari (UNISS), dove l’insigne dialettologo insegnò a lungo.

Il conferimento del Premio al Prof. Claude Passet riveste un valore culturale straordinario. Lo studioso è infatti il Presidente in carica dal 2018 dell’Accademia monegasca (fondata nel 1982 su impulso del Principe Ranieri III) e Decano del Comitato di Redazione degli Annali Monegaschi del Palazzo Principesco, la rivista storica più autorevole del Principato. Prima ancora, sin dal 2004, Passet ha rappresentato il vero motore culturale dell’istituzione in veste di Segretario generale, durante la lunga presidenza di René Novella.

Dietro il rigore filologico dello studioso si cela una formazione accademica d’élite tra Francia e Italia. Laureatosi in Humanités a Parigi, ha conseguito la Laurea Magistrale e il Dottorato di ricerca in Scienze Religiose e Storia a Roma (presso l’Università degli Studi e la Lateranense), perfezionandosi poi con i prestigiosi Diplomi in Paleografia e in Archeologia Cristiana. Questa solida preparazione d’archivio studi imprescindibili sulla Rocca di Monaco. Tra I saggi più recenti si segnalano l’opera Sainte Dévote, volume del 2023 sul patrimonio delle fortificazioni militari e il saggio del 2024 sul centenario del Comitato Nazionale delle Tradizioni Monegasche, gli ultimi due firmati insieme alla moglie Inès Igier, odierna Segretaria generale dell’ALD e anch’essa valida medievista, specializzata sulla storia monegasca.

La manifestazione ha celebrato il profondo legame scientifico che unisce Genova a Monaco: l’autentica lingua popolare monegasca (u munegascu) affonda infatti le proprie radici nel ceppo ligure-intemelio, mostrando forti affinità con il ventimigliese (ventemegliusu). Un patrimonio scientifico che il prof. Passet custodisce da decenni e che lo ha visto condividere un intenso e continuativo sodalizio accademico con il professor Fiorenzo Toso, membro illustre dell’ALD dal 2010 fino alla sua prematura scomparsa nel 2022.

La mattinata ha vissuto il suo momento centrale nella solenne lectio magistralis del premiato, esposta in sua vece dall’avvocato e giornalista Marco Bonetti, Consigliere della Consulta Ligure e membro dell’Accademia monegasca incaricato di curare le relazioni internazionali con le istituzioni culturali liguri. La lectio ha ripercorso le secolari sinergie storico-culturali tra la Superba e il Principato, sorte sin dal XII secolo e concretizzatesi fin dal 1215 con la fondazione del primo castello sul Promontorio da parte della Repubblica (primo nucleo dell’attuale Palazzo principesco), quale suo estremo avamposto occidentale. Al governo di Genova sulla Rocca successe quello dei Grimaldi, famiglia patrizia genovese guelfa fuoriuscita dalla madrepatria nel 1297.

Un punto di svolta cruciale di questa collaborazione scientifica è stato il XVI Convegno Internazionale dell’ALD del 2019, i cui Atti (editi nel 2021) sono stati coordinati proprio da Passet e Toso, orientando gli studi dell’istituzione verso il legame genetico tra patrimonio storico-culturale e, in specie, linguistico di Monaco e quello della Liguria. In questo vivace contesto si inserisce l’apporto odierno di Stefano Lusito, giovane, brillante filologo genovese e membro dell’ALD dal 2022, autore della prima Antologia della letteratura monegasca e di raffinati scavi testuali nella Collection Louis Notari in vista dell’importante centenario della letteratura in monegasco del 2027.

Il premio corona inoltre la fitta rete di cooperazione ufficiale stipulata dall’istituzione del Principato con il panorama dell’associazionismo ligure, che vede in prima fila la Consulta Ligure (rappresentata dal Presidente Giorgio Oddone), la Cumpagnia d’i Ventemigliusi, A Compagna di Genova, U Campanin russo di Varazze, il Conseggio pe-o patrimonio linguistico ligure e A Campanassa di Savona. La memorabile giornata, apertasi con i saluti degli organizzatori e delle autorità, ha visto l’accorato e applaudito intervento della Prof.ssa Marta Galiñanes Gallén per l’Università di Sassari, concludendosi con il tradizionale Vin d’honneur.

Il Prof. Passet ha così concluso il suo intervento: “Nel corso del 2027 verrà aperta al pubblico una mostra documentaria su Notari e l’anno si chiuderà a Monaco con un Convegno internazionale a lui dedicato. Sono inoltre in fase di studio iniziative congiunte con la Cumpagnia d’i Ventemigliusi, che nel 2027 celebrerà a sua volta il proprio centenario di fondazione. Come si dice in monegasco: A se revede a novembre 2027 per il nuovo Convegno”.