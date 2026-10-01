Passeggiate urbanistiche, buona partecipazione per la prima giornata a Bolzaneto

Genova. Un insediamento urbano che fino a circa 1000 anni fa ancora non esisteva, per paura delle devastanti e improvvise piene del Polcevera, prima dell’intervento di arginatura a del torrente a metà ‘800 che ha creato spazi e condizioni per la nascita della moderna Bolzaneto. È la principale “lezione” appresa dalle circa 40 persone che ieri, partendo da piazza Rissotto, hanno partecipato alla sesta passeggiata urbanistica, l’iniziativa promossa dal Comune di Genova e in particolare dall’assessorato all’Urbanistica per tracciare e definire, con residenti e associazioni, i perimetri dei centri storici delle 19 unità suburbane che nel 1926 furono aggregate nella “Grande Genova”.

Anche la passeggiata di Bolzaneto, come le precedenti a Pegli, Pra’ e Voltri, Sampierdarena, Pontedecimo e San Quirico, Sestri Ponente e Borzoli, ha confermato che l’identità storica, urbanistica e culturale dei borghi che hanno plasmato la città odierna è ancora ben radicata nel tessuto sociale delle delegazioni, grazie alle numerose tracce dei tempi che furono – e che rimangono – e delle preziose testimonianze fornite dagli abitanti, “memorie storiche” del passato e delle tradizioni di ogni singola comunità.

Proprio il coinvolgimento di residenti e associazioni, fortemente voluto dal Comune, si sta rivelando un valore aggiunto determinante per l’obiettivo finale del progetto: individuare e definire i perimetri dei centri storici per il loro futuro inserimento nel prossimo Piano Urbanistico Comunale (PUC). Un passaggio chiave propedeutico alla realizzazione della Città dei 15 minuti, il modello urbanistico di cui la Giunta comunale ha già approvato le linee di indirizzo e che punta a rafforzare i servizi alla cittadinanza in una logica di prossimità, inclusione e sostenibilità, in linea con i principi della città policentrica.

All’evento, insieme a cittadini e associazioni del territorio, ha partecipato l’assessora a Urbanistica e Città dei 15 minuti, Francesca Coppola. Presente, per il Municipio V Val Polcevera, il consigliere Simone Femia.

«Più passa il tempo e più le passeggiate urbanistiche, come avevamo immaginato durante la fase di progettazione, riscuotono grande interesse nella cittadinanza: non solo nelle persone già appassionate di storia locale e architettura, ma anche in chi, non avendo una preparazione specifica, desidera conoscere meglio il passato e l’evoluzione urbanistica del proprio territorio – dichiara l’assessora Francesca Coppola – Fino a novembre ci attendono altri sei appuntamenti per mettere a fuoco, insieme a residenti e associazioni, la vera anima dei centri storici dei quartieri che diedero vita alla “Grande Genova”, individuando memorie, spazi di relazione e luoghi identitari di ogni singola comunità. Dopo Ponente e Valpolcevera, sabato 10 ottobre saremo a Molassana e Struppa. Invito cittadine e cittadini a segnarsi l’appuntamento per aiutarci a trasformare la pianificazione urbanistica da freddo esercizio tecnico a strumento vivo di ascolto e vicinanza ai territori».

La passeggiata ha seguito il seguente itinerario: piazza Rissotto, via Bettini, via Orietta Doria, piazza Livraghi, via Barchetta, via Zamperini, via Bolzaneto, Villa Garibaldi (via Pastorino) e piazza Savi, l’antica “piazza del Prione”.

L’evento è stata l’occasione non solo per attraversare Bolzaneto con un occhio rivolto al passato, ma anche per un confronto attivo tra Amministrazione e residenti su possibili interventi nella zona per quanto riguarda, tra gli altri, spazi di socialità e verde.

BOLZANETO: “LÀ DOVE C’ERA IL POLCEVERA OGGI C’È UN QUARTIERE”

Fino a circa l’anno 1000, Bolzaneto si presentava come uno sparuto gruppo di case e gran parte del territorio del quartiere che conosciamo oggi era occupato dal greto del torrente Polcevera, fortemente temuto a causa delle improvvise e devastanti piene che, non a caso, avevano indotto le popolazioni locali a creare i primi insediamenti urbani sui versanti collinari, lungo i quali si svilupparono contemporaneamente le vie di comunicazione che collegavano la riviera genovese alla pianura padana.

Se le prime tracce dell’attuale abitato di Bolzaneto risalgono al 1050 circa, l’espansione urbana avvenne soltanto nei secoli successivi con la costruzione di nuove abitazioni attorno al castello di Montebello e al convento di San Francesco alla Chiappetta. Diventata nel ‘500 una meta di villeggiatura delle famiglie aristocratiche genovesi, con la presenza di numerose tenute agricole, attorno a metà ‘800 Bolzaneto visse un periodo di radicale trasformazione urbanistica dovuta anche alla realizzazione di nuove infrastrutture e al processo di graduale ma intensa industrializzazione.

L’arginatura del torrente Polcevera dopo la costruzione della ferrovia Genova-Torino, nel 1853, consentì di ricavare nell’ex greto del torrente dei terreni pianeggianti dove furono edificate nuove abitazioni. Prima della deviazione, l’asse del Polcevera passava dove ora sono la stazione ferroviaria, piazza Rissotto e via Bettini, mentre negli anni successivi fu realizzata tutta la zona compresa tra l’antica “piazza del Prione” (l’attuale piazza Savi) e il borgo della Chiappetta.

SABATO 10 OTTOBRE NUOVA “PASSEGGIATA” A MOLASSANA E STRUPPA

Dopo Pegli, Pra’ e Voltri, Sampierdarena, Pontedecimo e San Quirico, Sestri Ponente, Borzoli e Bolzaneto, sabato 10 ottobre sarà la volta di Molassana e Struppa. Appuntamento alle ore 10 in piazza dell’Olmo (di fronte alla sede del Municipio IV Media Val Bisagno) e, alle 10.30 circa, in piazza Suppini.

Si ricorda che la partecipazione alla passeggiata è libera. Inoltre, per gli iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Genova è previsto il riconoscimento dei crediti formativi professionali.

IL CALENDARIO AGGIORNATO DELLE PASSEGGIATE URBANISTICHE

I prossimi appuntamenti saranno nell’ordine:

– Sabato 10 ottobre, ore 10.00/13.00, Molassana (piazza dell’Olmo di fronte alla sede del Municipio IV Media Val Bisagno) e Struppa (piazza Suppini)

– 14 ottobre, ore 17.00/18.30, Rivarolo (piazza Pallavicini, di fronte agli uffici anagrafe)

– 24 ottobre, ore 10.00/13.00, Bavari (piazza San Giorgio di Bavari) e Apparizione (piazza Luigi Pitto)

– 7 novembre, ore 10.00/13.00, Quarto (piazzale Crispi) e Quinto

– 11 novembre, ore 17.00/18.30, Cornigliano (giardini Melis)

– 14 novembre, ore 10.00/13.00, Nervi e Sant’Ilario.

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