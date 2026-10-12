Passeggiate urbanistiche, il 14 ottobre alla scoperta di Rivarolo. E gli studenti scrivono al Comune

Genova. Non solo comitati, associazioni e appassionati di storia locale: le passeggiate urbanistiche organizzate dal Comune di Genova per individuare e definire, insieme alla cittadinanza, i perimetri dei centri storici dei 19 ex Comuni da cui nacque la “Grande Genova” per realizzare, nel prossimo Piano Urbanistico Comunale, il modello della Città dei 15 minuti, fanno breccia anche nel tessuto scolastico delle comunità locali.

Mercoledì 14 ottobre a Rivarolo, subito prima dell’inizio della passeggiata che attraverserà il nucleo storico della delegazione polceverasca, l’assessora alla Città dei 15 minuti Francesca Coppola incontrerà il dirigente scolastico e una delegazione del corpo docenti dell’Istituto Comprensivo Rivarolo che le consegneranno una lettera, scritta da alcune classi e dedicata proprio all’iniziativa che animerà strade e piazze del quartiere per (ri)scoprirne il patrimonio storico, architettonico, culturale e identitario.

La passeggiata – che chiuderà il cerchio in Valpolcevera dopo le precedenti tappe a Pontedecimo, San Quirico e Bolzaneto – partirà alle ore 17.00 da piazza Pallavicini, di fronte agli uffici dell’anagrafe.

La partecipazione è libera: si consiglia di indossare un paio di scarpe comode.

Per gli iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Genova è previsto il riconoscimento dei crediti formativi professionali.

«La lettera delle bambine e dei bambini di Rivarolo è una delle risposte più belle che potessimo ricevere da questo percorso: dobbiamo dare spazio al loro modo di guardare la città, perché spesso riescono a vedere possibilità dove noi adulti vediamo soltanto spazi e funzioni già definite – dichiara l’assessora Coppola – Esperienze come il Premio Federica Picasso ci ricordano quanto sia importante riconoscere ai più piccoli un ruolo attivo nella trasformazione degli spazi pubblici. Coinvolgerli significa prendere sul serio il loro diritto alla città, ascoltare come vivono i luoghi, cosa manca e cosa vorrebbero cambiare. È uno sguardo prezioso anche per chi pianifica, perché ci invita a ripensare le nostre priorità, a partire dall’accessibilità, dall’autonomia e dalla qualità degli spazi pubblici».

«Ogni passeggiata – aggiunge l’assessora Coppola – ci restituisce una conoscenza della città che nessuna cartografia, da sola, potrebbe raccontare. A Rivarolo continueremo questo lavoro di ascolto e confronto con chi vive il territorio, per riconoscerne la storia, le relazioni e le potenzialità. La definizione dei nuclei storici è il punto di partenza di un lavoro più ampio sul nuovo Piano Urbanistico Comunale, che vogliamo costruire a partire dalla vita quotidiana delle persone, dai servizi di prossimità, dagli spazi pubblici e dal verde urbano. Per questo invito cittadine e cittadini a partecipare: perché le loro esperienze e conoscenze possono aiutarci a leggere la città e a immaginare come trasformarla».

«Come già avvenuto a Pontedecimo, San Quirico e Bolzaneto, l’auspicio del nostro Municipio è che anche la passeggiata urbanistica di Rivarolo possa coinvolgere un numero importante di cittadini e associazioni del territorio – aggiunge il presidente del Municipio V Val Polcevera, Michele Versace – Le persone che abitano e si impegnano nel tessuto sociale dei nostri quartieri hanno spesso, anche per ragioni familiari, una conoscenza molto approfondita dell’evoluzione storica e urbanistica delle delegazioni: le loro osservazioni saranno di grande aiuto all’Amministrazione per una più efficace pianificazione dei servizi e degli spazi pubblici, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di tutti».

L’iniziativa delle passeggiate urbanistiche rientra nel percorso di attuazione delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta comunale per realizzare la “Città dei 15 minuti” mediante la progettazione e realizzazione di servizi pubblici orientati ai principi di prossimità, inclusione, coesione e innovazione sociale, decentramento e sostenibilità.

IL CALENDARIO AGGIORNATO DELLE PASSEGGIATE URBANISTICHE

I prossimi appuntamenti saranno nell’ordine:

– Mercoledì 14 ottobre, ore 17.00/18.30, Rivarolo (piazza Pallavicini, di fronte agli uffici anagrafe)

– 24 ottobre, ore 10.00/13.00, Bavari (piazza San Giorgio di Bavari) e Apparizione (piazza Luigi Pitto)

– 7 novembre, ore 10.00/13.00, Quarto (piazzale Crispi) e Quinto (Giardini di Quinto – piazzale Rusca)

– 11 novembre, ore 17.00/18.30, Cornigliano (giardini Melis)

– 14 novembre, ore 10.00/13.00, Nervi (piazza Duca degli Abruzzi) e Sant’Ilario (via Bruno Bonanno, di fronte all’ex stazione ferroviaria)

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti indirizzi e-mail: