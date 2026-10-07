Passeggiate urbanistiche, sabato 10 ottobre appuntamento a Molassana e Struppa

Genova. Sabato 10 ottobre saranno i quartieri di Molassana e Struppa ad accogliere la settima passeggiata urbanistica, l’iniziativa promossa dal Comune di Genova e, in particolare, dall’assessorato all’Urbanistica, per coinvolgere residenti e associazioni nel percorso di individuazione e definizione dei perimetri dei centri storici delle 19 unità suburbane da cui, nel 1926, nacque la “Grande Genova”.

Ritrovo per i partecipanti alle ore 10.00 in piazza dell’Olmo (davanti alla sede del Municipio IV Media Val Bisagno) e alle 11.30 circa in piazza Suppini.

La partecipazione è libera: si consiglia di indossare un paio di scarpe comode.

Per gli iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Genova è previsto il riconoscimento dei crediti formativi professionali.

“Ci fa davvero piacere registrare, ad ogni passeggiata, una partecipazione sempre più ampia ed entusiasta della cittadinanza, il cui valore aggiunto è determinante nel percorso che abbiamo voluto intraprendere come Amministrazione per condividere, con abitanti e associazioni attive nei quartieri, un autentico viaggio nell’evoluzione storica, urbanistica e sociale degli ex Comuni autonomi che hanno fatto “grande” Genova in senso non solo squisitamente territoriale – dichiara l’assessora all’Urbanistica e alla Città dei 15 minuti, Francesca Coppola – Le passeggiate, tra i tanti pregi, ne hanno uno in particolare: quello di valorizzare il senso di appartenenza delle persone per la propria terra, tramutandolo in una leva per aiutarci a migliorare la qualità di vita nei quartieri attraverso nuovi servizi di prossimità e spazi pubblici inclusivi. Sono convinta che sabato 10 ottobre anche le comunità di Molassana e Struppa ci supporteranno in questo nostro ambizioso progetto”.

“Come Municipio condividiamo spirito e finalità di questa iniziativa che trasforma l’ascolto in partecipazione e la partecipazione in contributo concreto all’attività amministrativa – sottolinea il presidente del Municipio IV Media Val Bisagno, Lorenzo Passadore – Ancora oggi i quartieri, un tempo Comuni, che diedero vita alla “Grande Genova”, conservano intatte molte tracce delle loro peculiarità urbanistiche, storiche e architettoniche, ma anche culturali e sociali. Un patrimonio di conoscenze e saperi che invito i cittadini di Struppa e Molassana a condividere con noi sabato 10 ottobre per aiutare l’Amministrazione a costruire, nei prossimi anni, comunità sempre più unite, autosufficienti e di prossimità, riconnettendo quindi le persone con il vissuto quotidiano e la storia del proprio territorio”.

Dunque, dopo Pegli, Pra’ e Voltri, Sampierdarena, Pontedecimo e San Quirico, Sestri Ponente, Borzoli e Bolzaneto, anche gli abitanti di Molassana e Struppa potranno aiutare gli uffici tecnici comunali a riconoscere e valorizzare i nuclei urbani storicamente consolidati dei quartieri, in vista del loro futuro inserimento nel nuovo Puc.

L’iniziativa delle passeggiate urbanistiche rientra nel percorso di attuazione delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta comunale per realizzare la “Città dei 15 minuti” mediante la progettazione e realizzazione di servizi pubblici orientati ai principi di prossimità, inclusione, coesione e innovazione sociale, decentramento e sostenibilità.

IL CALENDARIO AGGIORNATO DELLE PASSEGGIATE URBANISTICHE

I prossimi appuntamenti saranno nell’ordine:

– Sabato 10 ottobre, ore 10.00, Molassana (piazza dell’Olmo di fronte alla sede del Municipio IV Media Val Bisagno) e, ore 11.30 circa, Struppa (piazza Suppini)

– Mercoledì 14 ottobre, ore 17.00/18.30, Rivarolo (piazza Pallavicini, di fronte agli uffici anagrafe)

– 24 ottobre, ore 10.00/13.00, Bavari (piazza San Giorgio di Bavari) e Apparizione (piazza Luigi Pitto)

– 7 novembre, ore 10.00/13.00, Quarto (piazzale Crispi) e Quinto (Giardini di Quinto – piazzale Rusca)

– 11 novembre, ore 17.00/18.30, Cornigliano (giardini Melis)

– 14 novembre, ore 10.00/13.00, Nervi (piazza Duca degli Abruzzi) e Sant’Ilario (via Bruno Bonanno, di fronte all’ex stazione ferroviaria)