Passeggiate urbanistiche, appuntamento alla scoperta di Bavari e Apparizione

Genova. Sabato 24 ottobre saranno Bavari e Apparizione, nel Municipio IX Levante, ad ospitare la nona passeggiata urbanistica, il progetto promosso dal Comune di Genova e in particolare dall’assessorato all’Urbanistica per individuare e definire, insieme a residenti e associazioni locali, i perimetri dei centri storici dei 19 ex Comuni autonomi che esattamente 100 anni fa, nel 1926, furono inglobati nella “Grande Genova”.

Il ritrovo è alle ore 10.00 in piazza San Giorgio di Bavari e, alle ore 11.30 circa, in piazza Luigi Pitto.

L’iniziativa delle passeggiate urbanistiche, partita lo scorso 11 settembre da Pegli, ha visto l’Amministrazione comunale promuovere un percorso diffuso di partecipazione e coinvolgimento attivo della cittadinanza per realizzare, nel prossimo Piano Urbanistico Comunale, la cosiddetta “Città dei 15 minuti”.

La “Città dei 15 minuti” è il modello urbanistico affermatosi negli ultimi anni in diverse città europee che punta a riorganizzare i servizi essenziali secondo i principi di prossimità, coesione, inclusione e sostenibilità, anche attraverso la valorizzazione e rigenerazione dello spazio pubblico come motore di socialità e senso di appartenenza alla comunità.

Come già avvenuto a Pegli, Pra’ e Voltri, Sampierdarena, Pontedecimo e San Quirico, Sestri Ponente e Borzoli, Bolzaneto, Molassana, Struppa e Rivarolo, sabato 24 ottobre saranno gli abitanti di Bavari e Apparizione ad accompagnare l’assessora Francesca Coppola e gli uffici tecnici comunali in un affascinante viaggio a ritroso nel tempo alla ricerca delle tracce, spesso ancora molto evidenti, dei nuclei storici delle due delegazioni, tracciandone insieme i confini nell’ottica di un futuro rafforzamento dei servizi alla collettività.

La partecipazione alla passeggiata è libera: si consiglia di indossare un paio di scarpe comode. Inoltre, per gli iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Genova è previsto il riconoscimento dei crediti formativi professionali.

“Dopo avere attraversato con residenti e associazioni locali i borghi di Ponente e della Valbisagno, sabato 24 ottobre le passeggiate urbanistiche arrivano nel levante cittadino dove ci auguriamo di riscontrare, nella cittadinanza, lo stesso entusiasmo e lo stesso desiderio di supportare la nostra Amministrazione nell’ambizioso percorso di realizzazione della “Città dei 15 minuti” – spiega l’assessora all’Urbanistica e alla Città dei 15 minuti, Francesca Coppola – Un modello urbanistico di cui abbiamo approvato specifiche linee guida per valorizzare la particolare natura policentrica dei tanti centri storici urbani che punteggiano i quartieri, vere e proprie “città nella città” dove vogliamo avvicinare i servizi alle persone per realizzare, con la collaborazione di chi vive tutti i giorni il proprio territorio, spazi pubblici sicuri e accessibili con i quali rendere le delegazioni luoghi vivi e condivisi”.

“Le passeggiate urbanistiche sono un’iniziativa che, come Amministrazione municipale, abbiamo condiviso fin dal primo momento di concerto con quella comunale e, nella fattispecie, con l’assessora Coppola – commenta il presidente del Municipio Federico Bogliolo – Questo progetto aiuta a valorizzare un territorio e a promuovere una maggiore conoscenza di zone affascinanti quanto, spesso, poco frequentate per il fatto di non trovarsi sul litorale o all’interno dei principali centri abitati. Ci auguriamo quindi che l’appuntamento di sabato 24 ottobre a Bavari e Apparizione sia solo uno dei tanti che verranno organizzati: come Municipio ci faremo sempre parte attiva per organizzare manifestazioni di questo tipo”.

Passeggiate urbanistiche, il calendario di novembre

I prossimi appuntamenti saranno nell’ordine:

24 ottobre , ore 10.00, Bavari (piazza San Giorgio di Bavari) e, ore 11.30 circa , Apparizione (piazza Luigi Pitto)

7 novembre , ore 10.00/13.00, Quarto (piazzale Crispi) e Quinto (Giardini di Quinto – piazzale Rusca)

11 novembre , ore 17.00/18.30, Cornigliano (giardini Melis)

14 novembre, ore 10.00/13.00, Nervi (piazza Duca degli Abruzzi) e Sant’Ilario (via Bruno Bonanno, di fronte all’ex stazione ferroviaria)

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti indirizzi e-mail:

assurbanisticaeverde@comune.genova.it e direzioneurbanisticasue@comune.genova.it