“La ricchezza nasce dall’acqua”, partecipazione alla passeggiata urbanistica a Struppa e Molassana

Genova. Un antico crocevia di strade che collegavano Genova e la riviera ligure all’entroterra, bagnato da un reticolo di torrenti, su tutti Bisagno e Geirato che, fertilizzando il terreno, forgiarono un ecosistema agricolo talmente produttivo da riuscire a sfamare da sola, si racconta, un’intera città, tra le più ricche e potenti del Mediterraneo.

La passeggiata urbanistica di questa mattina tra Molassana e Struppa, organizzata dal Comune di Genova e in particolare dall’assessorato all’Urbanistica, è stata non solo l’occasione per tracciare i perimetri dei centri storici della Media Val Bisagno, nota un tempo come “L’orto di Genova”, ma un vero e proprio viaggio nel tempo alla ricerca delle tracce, spesso ancora ben visibili, del ricco e variegato patrimonio storico e architettonico di due dei 19 ex Comuni autonomi che, nel 1926, furono aggregati nella “Grande Genova”.

Come già accaduto a Pegli, Pra’ e Voltri, Sampierdarena, Pontedecimo e San Quirico, Sestri Ponente, Borzoli e Bolzaneto, anche l’appuntamento di oggi ha confermato il grande interesse di cittadini e associazioni a supportare concretamente gli uffici tecnici comunali nel processo di valorizzazione della storia e delle peculiarità dei tessuti urbanistici, individuando e definendo i perimetri dei centri storici dei quartieri interessati.

Un’opportunità di arricchimento culturale reciproco che consentirà all’Amministrazione di realizzare, all’interno del prossimo Piano Urbanistico Comunale (PUC), la “Città dei 15 Minuti”, il modello di pianificazione urbana volto a promuovere servizi pubblici essenziali più vicini alle persone, nuovi spazi di socialità e una migliore pianificazione delle aree a verde, sulla base dei fondamentali valori di prossimità, inclusione e sostenibilità.

Alla passeggiata di Molassana e Struppa hanno partecipato l’assessora a Urbanistica e Città dei 15 minuti, Francesca Coppola e il presidente del Municipio IV Media Val Bisagno, Lorenzo Passadore. Presente anche una rappresentanza dei Consigli comunale e municipale.

«Queste passeggiate ci stanno restituendo una Genova molto più ricca e complessa di quella che siamo abituati a raccontare. Molassana e Struppa – ha detto l’assessora Coppola – ci ricordano che la città è nata anche dalla relazione con l’acqua, con il suolo, con l’agricoltura e con i percorsi che attraversavano le valli. Relazioni che le trasformazioni del Novecento hanno spesso interrotto, ma di cui restano tracce preziose. Ripartire da queste tracce non significa guardare con nostalgia al passato, ma riconoscere ciò che può ancora orientare il futuro. Pianificare significa anche riconoscere alcune scelte che hanno allontanato la città dal proprio territorio e avere il coraggio di rimettere in discussione il modo con cui continuiamo a trasformarlo».

«Ringrazio il Comune di Genova e l’assessora Coppola per avere portato anche sul nostro territorio un’iniziativa molto interessante che, al contributo strettamente tecnico per il nuovo Piano Urbanistico Comunale, affianca una dimensione, per il nostro Municipio fondamentale, di partecipazione e coinvolgimento delle persone – ha commentato il presidente Passadore – Le passeggiate urbanistiche, mettendo in connessione passato e presente, ci offrono uno sguardo diverso su Genova come città policentrica, aiutandoci a capire non solo come i cambiamenti urbanistici abbiano cambiato nel tempo il nostro modo di vivere, ma soprattutto quanto sia importante, per migliorare la qualità di vita dei cittadini, sviluppare una pianificazione urbana capace di mettere al centro la persona e la valorizzazione degli spazi pubblici, secondo i principi e i valori della Città dei 15 minuti».

MOLASSANA: QUANDO “LA RICCHEZZA NASCE DALL’ACQUA”

Come tutte le località dell’immediato entroterra genovese, anche Molassana fu da subito un importante snodo di traffici commerciali lungo l’asse viario tra il capoluogo ligure, la pianura padana e le numerose valli circostanti, ma con un’abbondante ricchezza idrica che ne ha segnato per secoli la storia e la fortuna economica. Il nome “Molassana” deriva infatti dal termine tardo-romano “Mollicciana”, riferito alla natura paludosa dei suoi terreni dovuta alla confluenza tra i torrenti Geirato e Bisagno. È stata proprio la particolare idrografia del territorio, testimoniata ancora oggi da un monumento vivente come l’Acquedotto Storico, a trasformarlo, insieme alla vicina Struppa, in un’area a naturale vocazione e destinazione agricola che le valse a lungo il soprannome di “Orto di Genova”.

I due nuclei storici di Molassana nacquero rispettivamente in collina, attorno alla chiesa di Santa Maria Assunta e, più in basso, nel borgo cosiddetto “dell’Olmo”, nei pressi della cappella di san Rocco, tappa strategica dei mercanti che viaggiavano tra Liguria ed Emilia.

Inserita dall’anno 1000 insieme a Struppa nella stessa tenuta vescovile, Molassana divenne un’entità amministrativa autonoma solo nel XV secolo e, dal punto di vista urbanistico, si mantenne sostanzialmente invariata fino all’800, quando la realizzazione della nuova strada nazionale da Genova e Piacenza (1870) trasformò il borgo dell’Olmo, collocato lungo la nuova arteria stradale, nel centro più popoloso del Comune, superando per importanza le due borgate collinari della chiesa di Santa Maria Assunta e di Pino.

Dopo l’assorbimento nella “Grande Genova”, Molassana cambiò il suo volto nel secondo dopoguerra a causa di un imponente espansione edilizia, resa possibile anche dall’intervento di copertura del torrente Geirato, e l’insediamento di strutture commerciali e produttive. L’ultima grande trasformazione urbanistica risale all’inizio del terzo millennio, con la rigenerazione urbana delle aree che un tempo ospitavano il colorificio Boero.

Il percorso seguito durante la passeggiata è stato: piazza dell’Olmo, via Molassana, via Bernardini (cappelletta dell’Olmo), via Geirato, ponte Martin, via Sertoli, giardini Falco, piazza del Mercato, via di San Rocco (chiesa di San Rocco), via Molassana/via San Felice, via Gherzi, via Lusignani, via Molassana, via Bosco di Molassana.

STRUPPA: IL BORGO RURALE CHE RIFORNIVA I MERCATI GENOVESI

La storia di Struppa, il cui nome deriverebbe da “stroppa” (il ramo del salice che in campagna è sempre stato usato per le legature per via della sua eccezionale elasticità) per la particolare conformazione del Bisagno in corrispondenza di questo insediamento, è sempre stata intrecciata a quella di Molassana. Tappa obbligata delle rotte commerciali che collegavano la riviera ligure all’entroterra, Struppa si sviluppò dall’anno 1000 attorno alla chiesa di San Siro, che rappresentava il principale centro religioso e amministrativo della cosiddetta “Isola del Vescovo”, comprendente anche Molassana.

I primi nuclei abitativi nacquero, oltre a San Siro, negli antichi borghi collinari di Aggio, San Cosimo e San Martino, collocati lungo gli assi viari di collegamento con Valle Scrivia e Val Trebbia. Lo sviluppo a mezza costa non fu casuale, ma legato alla necessità di sfruttare al meglio l’esposizione solare per una migliore produttività agricola e, allo stesso tempo, sottrarsi alle devastanti piene del Bisagno che colpivano periodicamente la pianura.

Gli abitanti di Struppa trasformarono da subito l’agricoltura nella propria fonte di ricchezza, rifornendo quotidianamente i mercati genovesi con i prodotti della terra grazie a una produzione intensiva di ortaggi, frutta, vino, olio e basilico. Un patrimonio naturale ed economico che spinse diverse famiglie genovesi a trascorrere nella zona lunghi periodi di villeggiatura, costruendo sfarzose ville di campagna integrate da ampie tenute agricole.

In tempi moderni, Struppa ha vissuto un cambiamento urbanistico che non ha stravolto l’impianto originario dove, ancora oggi, resistono preziose testimonianze di grande pregio architettonico come l’Acquedotto Storico e, anche spirituale, come la chiesa di San Siro.

La passeggiata si è snodata lungo il seguente itinerario: piazza Suppini, via Benedetto da Porto, via del Castello di Struppa, via Benedetto da Porto, passo dell’Archivolto di Struppa, via Ca’ di Musa, via Ritale, via Trossarelli.

MERCOLEDÌ POMERIGGIO, A RIVAROLO, L’OTTAVA “PASSEGGIATA”

La prossima passeggiata urbanistica si svolgerà mercoledì 14 ottobre a Rivarolo. Ritrovo alle ore 17.00 in piazza Pallavicini, di fronte agli uffici anagrafe.

La partecipazione alla passeggiata è libera: si consiglia di indossare un paio di scarpe comode.

Inoltre, per gli iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Genova è previsto il riconoscimento dei crediti formativi professionali.

IL CALENDARIO AGGIORNATO DELLE PASSEGGIATE URBANISTICHE

I prossimi appuntamenti saranno nell’ordine:

– Mercoledì 14 ottobre, ore 17.00/18.30, Rivarolo (piazza Pallavicini, di fronte agli uffici anagrafe)

– 24 ottobre, ore 10.00/13.00, Bavari (piazza San Giorgio di Bavari) e Apparizione (piazza Luigi Pitto)

– 7 novembre, ore 10.00/13.00, Quarto (piazzale Crispi) e Quinto (Giardini di Quinto – piazzale Rusca)

– 11 novembre, ore 17.00/18.30, Cornigliano (giardini Melis)

– 14 novembre, ore 10.00/13.00, Nervi (piazza Duca degli Abruzzi) e Sant’Ilario (via Bruno Bonanno, di fronte all’ex stazione ferroviaria)