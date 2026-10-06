“Passeggeri rimasti a piedi nel cuore della notte alla stazione Principe”, la denuncia di Avs

Genova. Decine di passeggeri rimasti a piedi nel cuore della notte, pur avendo pagato il biglietto del treno. È successo nella notte tra sabato e domenica a chi è salito sul treno notturno 12490 per Savona, che non ha potuto prendere neppure il bus sostitutivo perché pieno.

“È gravissimo – denuncia Selena Candia, capogruppo regionale di Alleanza Verdi e Sinistra – Trenitalia ha sostituito il treno con un bus, che però è arrivato nella stazione di Principe già pieno, lasciando così gli utenti senza mezzo di trasporto per raggiungere le rispettive destinazioni. Un disagio inaccettabile, avvenuto nel cuore della notte, provocato dallo stato di abbandono in cui versa il trasporto pubblico in Liguria”

Candia ha annunciato che presenterà un’interrogazione all’assessore regionale ai Trasporti: “Quando il pullman è arrivato a Principe, non c’erano più posti liberi per fare salire le persone in attesa, già munite del biglietto. I passeggeri erano giustamente inferociti e si è creata una situazione di forte tensione, di cui ha rischiato di fare le spese l’incolpevole autista della corriera. Solo l’intervento della Polfer ha riportato la calma. Tutto nasce dalla decisione, sbagliata, di sostituire il treno con un bus: una mancanza di rispetto per chi sceglie di viaggiare in treno”.

“È doveroso un chiarimento immediato e l’impegno di evitare, in futuro, problemi di questo tipo, che certificano lo sbando in cui versa il trasporto pubblico regionale”, conclude la consigliera di Avs.