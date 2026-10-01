Park Tennis Club, presentate le due formazioni di Serie A2: “Obiettivi ambiziosi”

Genova. Cresce l’attesa sui campi del Park Tennis Club Genova. Domenica 4 ottobre prenderà ufficialmente il via il Campionato Italiano a squadre di Serie A2 2026, che vedrà il circolo genovese impegnato su un doppio fronte: il campionato maschile e quello femminile. Due squadre competitive, due gironi intensi e tanta voglia di portare in alto i colori del circolo.

Il Park Tennis Genova si conferma uno dei circoli leader della Liguria presentando due formazioni in Serie A. Un grande prestigio per il Club, per tutto il Consiglio Direttivo e in generale per il movimento tennistico ligure. “Inizia il campionato di Serie A2 – sorride Alberto Clavarino, presidente del Park Tennis Club Genova – e siamo molto gasati. Non solo perché abbiamo due belle squadre, sia maschile che femminile, ma anche perché abbiamo appena terminato il De Wave Open Challenger nel nostro circolo con un grande successo di partecipazione e di spettacolo. Siamo molto positivi: abbiamo due squadre sicuramente competitive. Molto competitiva, come pronostico, la squadra femminile, ma anche la maschile, sperando che gli infortuni non ci penalizzino come l’anno scorso. Contiamo sul supporto del nostro pubblico. Ci aspettiamo una stagione esaltante con il sogno della Serie A1. Questo è per forza il nostro obiettivo e non può essere altro che questo, perché le squadre sono competitive e vedo grande entusiasmo in tutto il Circolo”.

“La presenza del Park Tennis Club Genova nel Campionato di Serie A2 con entrambe le formazioni, maschile e femminile, rappresenta un risultato di grande prestigio e un’ulteriore testimonianza della solidità del percorso intrapreso da questo Club”, dichiara il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro. “È motivo di particolare orgoglio che il nome del Park sia annoverato anche quest’anno ai massimi livelli del tennis nazionale, con due squadre costruite attraverso un equilibrio bilanciato tra esperienza, talento internazionale e valorizzazione dei nostri giovani. Questo traguardo è il frutto del lavoro e della passione di una comunità sportiva: dagli atleti e le atlete ai tecnici, dal settore giovanile al Consiglio Direttivo, dai collaboratori ai partner, che ogni giorno contribuiscono alla crescita del Club. La Serie A2 rappresenta non soltanto una competizione sportiva di alto livello, ma anche una straordinaria occasione per riaffermare il ruolo del Park come punto di riferimento per il tennis ligure e nazionale”.

“Il Park Tennis Club Genova è un’istituzione del mondo sportivo genovese che, anche quest’anno, porterà in giro per l’Italia il nome e la tradizione tennistica della nostra città, coniugando alla componente agonistica quella, altrettanto importante, della crescita, tecnica e umana, delle ragazze e dei ragazzi che praticano questa meravigliosa disciplina”, dichiara la consigliera delegata del Comune di Genova ai rapporti con il mondo sportivo e agli eventi sportivi, Vittoria Canessa Cerchi. “A nome dell’Amministrazione comunale, auguro alle tenniste e ai tennisti del Park Tennis Club di disputare una stagione indimenticabile, nel solco di una storia quasi centenaria che non vediamo l’ora di festeggiare per ringraziare tutte le persone che hanno fatto grande questo sport a Genova”.

“Si è appena concluso un mese di settembre spettacolare per il nostro movimento”, sottolinea Andrea Fossati, presidente della Fitp Liguria. “Proprio il Park Tennis Club Genova ha ospitato la prima edizione del De Wave Open Challenger che ha raddoppiato il grande tennis in Liguria dopo lo storico appuntamento con l’Aon Open Challenger. Siamo orgogliosi di poter vivere una Serie A da protagonisti con ben tre circoli e, in particolare facciamo il più grande in bocca al lupo alle formazioni del Park che sono, entrambe, ambiziose e puntano in alto. I soci del Park e gli appassionati dei tennis potranno vivere altre settimane spettacolari e il nome della nostra Liguria girerà per l’Italia grazie ai colori gialloblù”.

La squadra maschile, inserita nel Girone 1, sarà guidata dall’esperienza del capitano e giocatore Gianluca Naso. È stato costruito un gruppo profondo e competitivo che vanta giocatori internazionali di grande caratura come Kimmer Coppejans, Zdenek Kolar, Corentin Denolly, Guillaume Wouter Den Ouden e Marius Copil, affiancati da validissimi atleti italiani come Giovanni Fonio, Alessandro Ceppellini, Iannis Adrian Miletich, Daniele Rapagnetta e Luigi Sorrentino. A completare e rafforzare l’organico ci saranno anche i giovani del vivaio Elia Ruffino, Mattia Strazza, Francesco Motto e Tommaso Lippolis. Fiore all’occhiello della rosa è senza dubbio la stella del tennis azzurro Lorenzo Musetti, attuale numero 24 del ranking mondiale, cresciuto nel Park e tutt’oggi vivaio gialloblù.

“Senza nasconderci, ci sentiamo la squadra più forte del girone e l’obiettivo è il passaggio del turno”, spiega il capitano Gianluca Naso. “Nonostante l’assenza di un veterano come Mager, abbiamo un roster molto competitivo grazie al nuovo innesto Rapagnetta, giocatore di prospettiva, e a certezze come Fonio e Miletich. Il vivaio sarà fondamentale: Ceppellini, Sorrentino e il giovane Ruffino avranno un ruolo di rilievo nelle nostre rotazioni. Vogliamo partire forte: l’obiettivo è conquistare almeno 7 punti nelle prime tre sfide contro Villasanta, Pistoia e Maglie, pronti a dare tutto sul campo per riscattare l’esito della scorsa stagione”.

Il percorso dei ragazzi inizierà davanti al pubblico di casa il 4 ottobre, quando a Genova arriverà il TC Villasanta. Seguiranno poi due trasferte insidiose: l’11 ottobre sui campi del TC Pistoia e il 18 ottobre contro il Circolo Tennis Maglie. Il 25 ottobre la squadra volerà nuovamente fuori casa per il ritorno contro il TC Villasanta, per poi chiudere il girone con un doppio e decisivo turno casalingo l’1 e l’8 novembre, affrontando rispettivamente il TC Pistoia e il Circolo Tennis Maglie.

Grandi ambizioni anche per la compagine femminile, inserita anch’essa nel Girone 1 e affidata alla guida di Giorgia Buchanan. Il team si avvale di punte di diamante internazionali, su tutte spicca il nome della polacca Maja Ewa Chwalinska, numero 25 del ranking mondiale WTA. Una squadra solida che può contare anche sull’apporto di Veronika Erjavec, Carlota Martinez Cirez, Cristiana Ferrando, Martha Matoula, Ginevra Parentini Vallega Montebruno e Tamila Gadamauri, affiancate dalle giovanissime promesse classe 2011 Viola Severi e Ginevra Grande.

“Il nostro obiettivo stagionale è ritornare in Serie A1”, chiarisce la capitana Giorgia Buchanan. “Abbiamo allestito una squadra competitiva e ben bilanciata: alla solidità di giocatrici come Matoula, Martinez e Cristiana Ferrando affianchiamo un vivaio di assoluto valore guidato da Ginevra Parentini, Viola Severi e Ginevra Grande. Affronteremo il campionato gara dopo gara, partendo dall’esordio contro la Virtus Bologna per poi sfruttare il fattore campo nelle tre successive sfide casalinghe. Puntiamo a costruire una classifica solida fin dal girone d’andata”.

L’esordio delle ragazze sarà lontano da casa, in programma il 4 ottobre sui campi della Virtus Tennis. Le tifose e i tifosi genovesi avranno poi un’occasione d’oro per supportare la squadra grazie a un triplo turno casalingo consecutivo: l’11 ottobre contro il Tennis Beinasco “B”, il 18 ottobre contro l’Altopiano Tennis e il 25 ottobre per la sfida di ritorno con la Virtus Tennis. La regular season si chiuderà con due impegni in trasferta, il 1° novembre a Beinasco e l’8 novembre contro l’Altopiano Tennis.

Sostengono le formazioni del Park Tennis Club Genova per i Campionati di A: Casasco e Nardi (title sponsor), La Mia Liguria, Duferco Energia, Banca Patrimoni Sella &C., Spazio Genova, Tnb Project Azimut, Balbo Parquet&Outdoor, Onhc On Health Care Group, Cts Colorificio Tirreno, Engel&Volkers, De Wave Group, Deloitte, Costa Assicurazioni, British School, Genoalamp, Cavanna, Gruppo Immobiliare Chiesa, Camomilla Italia, Ship2shore, Novelli 1934, Tb Engineering, Atmos Srl, Gfs Genova Fire Service, Mediolanum Private Banking, Autobi, Zeos Srl, Df Investments, Baccetti Trasporti Spa, Joma, Grande Slam Tennis, Hobby Sport, Babolat, Cpc Srl Consolidamenti, Cresta Geom. Stefano Srl, Zb Immobiliare, Movi Proactive, Svig.

Calendario A2 maschile

4 Ottobre (10:00): Park Tennis Club Genova vs TC Villasanta (In casa)

11 Ottobre (10:00): TC Pistoia vs Park Tennis Club Genova (In trasferta)

18 Ottobre (10:00): Circolo Tennis Maglie vs Park Tennis Club Genova (In trasferta)

25 Ottobre (10:00): TC Villasanta vs Park Tennis Club Genova (In trasferta)

1 Novembre (10:00): Park Tennis Club Genova vs TC Pistoia (In casa)

8 Novembre (10:00): Park Tennis Club Genova vs Circolo Tennis Maglie (In casa)

Calendario A2 femminile

4 Ottobre (10:00): Virtus Tennis vs Park Tennis Club Genova (In trasferta)

11 Ottobre (10:00): Park Tennis Club Genova vs Tennis Beinasco “B” (In casa)

18 Ottobre (10:00): Park Tennis Club Genova vs Altopiano Tennis (In casa)

25 Ottobre (10:00): Park Tennis Club Genova vs Virtus Tennis (In casa)

1 Novembre (10:00): Tennis Beinasco “B” vs Park Tennis Club Genova (In trasferta)

8 Novembre (10:00): Altopiano Tennis vs Park Tennis Club Genova (In trasferta)