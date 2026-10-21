Park Tennis Club Genova: squadra femminile in casa con Bologna, maschile in campo a Monza

Genova. Il Park Tennis Genova è pronto a scendere in campo domenica 25 ottobre con le formazioni maschile e femminile nel delicato quarto turno del campionato di A2.

Le ragazze di Giorgia Buchanan sono a punteggio pieno dopo aver dominato la sfida al vertice contro Tennis Altopiano grazie alle eccellenti prestazioni di Martha Matoula, Cristiana Ferrando e Ginevra Parenti Vallega Montebruno. Il primo match del girone di ritorno le porrà ancora sui campi di via Zara di fronte a Virtus Tennis Bologna.

“Abbiamo conquistato nove punti, quindi siamo estremamente in fiducia ma sappiamo perfettamente di non poterci permettere di abbassare la guardia – afferma Buchanan – Abbiamo ancora tre partite, tutte e tre molto toste a cominciare da Virtus Bologna che è veramente molto ostica. Abbiamo vinto 3-1 in trasferta ma hanno giocatrici di assoluto valore. Domenica cercheremo di schierare la nostra formazione migliore. L’obiettivo è di mantenere punteggio pieno per poi giocarci le nostre carte nella fase decisiva del campionato di A2”.

Dopo il pari esterno contro Maglie, nuova trasferta contro il TC Villasanta. “All’andata abbiamo vinto sei a zero e loro secondo me non hanno molto da perdere anche perché sono ultimi – racconta Naso – Noi invece ci giochiamo per il primo posto, quindi andiamo lì con la stessa formazione dell’andata per capire che cosa verrà verrà fuori. Domenica scorsa abbiamo recuperato una partita veramente difficile e siamo siamo contenti del carattere della squadra. Giocheremo a Monza con grande fiducia”.

Sostengono le formazioni del Park Tennis Club Genova per i Campionati di A: Casasco e Nardi (title sponsor), La Mia Liguria, Duferco Energia, Banca Patrimoni Sella &C., Spazio Genova, Tnb Project Azimut, Balbo Parquet&Outdoor, Onhc On Health Care Group, Cts Colorificio Tirreno, Engel&Volkers, De Wave Group, Deloitte, Costa Assicurazioni, British School, Genoalamp, Cavanna, Gruppo Immobiliare Chiesa, Camomilla Italia, Ship2shore, Novelli 1934, Tb Engineering, Atmos Srl, Gfs Genova Fire Service, Mediolanum Private Banking, Autobi, Zeos Srl, Df Investments, Baccetti Trasporti Spa, Joma, Grande Slam Tennis, Hobby Sport, Babolat, Cpc Srl Consolidamenti, Cresta Geom. Stefano Srl, Zb Immobiliare, Movi Proactive, Svig.