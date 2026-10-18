Park Tennis Club Genova: squadra femminile a punteggio pieno e leader in A2

Genova. Il Park Tennis Genova chiude il girone di andata del campionato di serie A2 Femminile a punteggio pieno. Dopo le vittorie ottenute contro Virtus Tennis Bologna e Tennis Beinasco, arriva un rotondo successo contro il Tennis Altopiano. Finisce 4-0 per le genovesi di capitan Giorgia Buchanan. Punto prezioso nel campionato di serie A2 maschile. Buona prestazione per il collettivo del capitano Gianluca Naso a Maglie. Un incontro caratterizzato da grande equilibrio, battaglie sulla lunga distanza e ribaltamenti di fronte, con il Park capace di rimontare dai singolari grazie a una prestazione perfetta nei doppi conclusivi.

Ad aprire le danze sul Campo 4 è stata Martha Matoula, autrice di una prova di grande solidità e continuità. La tennista del Park ha regolato Radka Zelnickova con un doppio 6-4 in un’ora e 21 minuti di gioco, indirizzando subito la sfida sui binari giusti.

Poco dopo, sul Campo 3, è arrivato il raddoppio firmato da Cristiana Ferrando. Con una prestazione incisiva ed estremamente aggressiva nei momenti chiave, la Ferrando non ha lasciato scampo a Martina Colmegna, superata con un rapido 6-2, 6-3 in 1 ora e 27 minuti.

A sigillare la vittoria e il punto del definitivo 3-0 nei singolari ci ha pensato una travolgente Ginevra Parentini Vallega Montebruno. Sul Campo 6, la giovane atleta di casa ha sfoderato un tennis d’attacco travolgendo Una Rakicevic con il punteggio di 6-2, 6-4 nel match più rapido della giornata (appena 1 ora e 7 minuti).

A giochi oramai fatti per il risultato complessivo della giornata, l’incontro di doppio ha comunque regalato grandi emozioni. La coppia del Park composta da Martha Matoula e Ginevra Parentini Vallega Montebruno è scesa in campo contro il duo del Tennis Altopiano formato da Radka Zelnickova e Anja Lucia Casari.

Dopo un primo set dominato dalle padrone di casa (6-3), la reazione delle ospiti non si è fatta attendere: Zelnickova e Casari hanno riaperto la partita strappando il secondo parziale per 6-4. A decidere l’incontro è stato così un combattutissimo super tie-break al terzo set, dove Matoula e Parentini Vallega Montebruno hanno trovato lo spunto vincente chiudendo sul 10-7 e mettendo il sigillo sul poker definitivo.

“Grandissima giornata, ragazze superlative – afferma Buchanan – E’ stata veramente un’eccellente prova di squadra, per cui mi complimenti con Martha, Cristiana e Ginevra per l’ottimo gioco espresso nei singolari e per la capacità di reazione nel doppio”.

In campo maschile l’avvio della giornata sorride ai padroni di casa. Nonostante l’ottimo esordio sul Campo 1 di Giovanni Fonio (Park Genova), che liquida con un perentorio 6-4, 6-2 Alberto Bronzetti in un’ora e 6 minuti, il CT Maglie reagisce con veemenza.

Sul Campo 2 va in scena una vera e propria maratona di oltre tre ore (3:11) tra Dennis Ciprian Spircu e Alessandro Ceppellini. Al termine di tre set tiratissimi e decisi nei dettagli ai tie-break, è il tennista salentino Spircu ad avere la meglio con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6.

A portare la squadra di casa in vantaggio ci pensa poi il ceco Jonas Forejtek, che sul Campo 1 battendo Corentin Denolly con un rapido 6-1, 6-2 in 66 minuti. Il punto del provvisorio 3-1 per il CT Maglie arriva infine sul Campo 2, dove Riccardo Manca piega la resistenza di Elia Ruffino con il punteggio di 7-5, 6-4 dopo un’ora e 48 minuti di battaglia.

Sotto 3-1 al termine dei singolari, il Park Tennis Genova mostra tutto il suo carattere nei due incontri di coppia, conquistando entrambi i punti decisivi per riequilibrare la sfida.

Sul Campo 1, il duo composto da Corentin Denolly e Luigi Sorrentino supera in rimonta la coppia pugliese Silvio Mencaglia / Dennis Ciprian Spircu. Dopo un primo set lottatissimo perso per 7-6, Denolly e Sorrentino salgono di colpo di livello conquistando i successivi parziali per 6-3, 10-1 al super tie-break.

A completare la ripartizione della posta in palio è il successo sul Campo 2 di Giovanni Fonio ed Elia Ruffino. I due portacolori genovesi non lasciano scampo a Jonas Forejtek ed Alberto Bronzetti, dominando l’incontro dall’inizio alla fine e imponendosi con un netto 6-2, 6-3 in un’ora e 21 minuti di gioco.