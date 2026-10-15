Park, Serie A2: sfida al vertice per le donne con Altipiano, ragazzi in trasferta a Maglie

Genova. Terza giornata del campionato di A2 con il Park Tennis Genova impegnato in un doppio scontro di alta classifica. Le Donne di capitan Giorgia Buchanan, vincitrici nei primi due turni contro Virtus Bologna e TC Beinasco, saranno nuovamente impegnate sui campi di via Zara contro il TC Altipiano. Gli Uomini di capitan Gianluca Naso, battuti a Pistoia dopo l’esordio vincente contro il TC Villasanta, giocheranno a Maglie.

“Sarà una partita veramente molto tosta contro una squadra che è stata promossa lo scorso anno con tanta voglia di fare e giocatrici veramente forti, tra le quali tre straniere molto buone nelle prime duecento posizioni mondiali – afferma Buchanan – Come noi, hanno vinto le prime due partite: noi, come sempre, cercheremo di fare il nostro al meglio. Siamo pronte e cariche con l’obiettivo di chiudere il girone d’andata a quota 9”.

“Il girone sta esprimendo grande equilibrio, a Maglie giocheremo con una formazione molto competitiva in un clima quasi estivo – commenta Naso – Saranno sei lunghe partite e noi abbiamo veramente grande volontà di rifarci dopo la sconfitta di Pistoia: una vittoria potrebbe rappresentare la svolta per il nostro campionato. I ragazzi scenderanno in campo con la consapevolezza dell’importanza di ogni punto”.