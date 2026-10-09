Park: seconda giornata in A2 con gli uomini a Pistoia e le donne in casa con Beinasco

Genova. Dopo uno splendido esordio, il Park Tennis Genova è chiamato a esprimere continuità dopo l’esordio vincente in A2 maschile e femminile.

Gli uomini di capitan Gianluca Naso, dopo aver battuto 6-0 in casa il TC Villasanta, rendono visita al TC Pistoia. Le donne della capitana Giorgia Buchanan, dopo aver espugnato Bologna per 4-0, ospitano il TC Beinasco.

“Sarà una partita piuttosto difficile perché comunque si gioca su campi indoor dove non siamo tanto abituati a giocare – commenta Naso – Sul veloce, sicuramente Pistoia è una squadra decisamente più forte quando gioca in casa rispetto a quando gioca in trasferta. Ci sarà l’esordio di Daniele Rapagnetta, sarà il nostro numero 2. Confidiamo si integri rapidamente all’interno del nostro team. Sarà una giornata molto delicata, dovremo affrontarla con grande concentrazione per chiuderla positivamente”.

“Siamo partite bene, quindi andiamo a giocare contro Beinasco con maggiore tranquillità – spiega Buchanan – Tutte le squadre del girone sono forti e attrezzate, quindi il valore delle formazioni dipenderà da chi scenderà in campo. Noi ci presenteremo con la nostra formazione migliore e spingeremo al massimo. Faremo l’impossibile per chiudere il girone d’andata a punteggio pieno e poi confidare in un ritorno in discesa”.