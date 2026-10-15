Parco di via Ardoino, ecco il progetto: nuovi espropri e locali sportivi negli appartamenti vuoti

Genova. Assemblea pubblica infuocata al Matitone sul progetto del nuovo parco urbano di via Ardoino a Sampierdarena, ricavato sulla copertura della galleria ferroviaria della linea merci del Campasso in fase di riattivazione. La novità, oltre alla conferma dei 16 milioni e 380mila euro stanziati con decreto del commissario straordinario di governo, è che verranno espropriati interamente (non solo chi si affaccia sulla ferrovia) i primi tre piani del condominio di via Cristofoli 9. Ma a preoccupare alcuni cittadini è la possibile promiscuità con le funzioni che verranno inserite negli appartamenti che rimarranno vuoti: locali sportivi per gli studenti del liceo Fermi, casa di quartiere e servizi sociali.

Il finanziamento rappresenta un passaggio decisivo per la realizzazione dell’intervento, consentendo al Comune di Genova di avviare le procedure espropriative e autorizzative necessarie a dare attuazione al progetto. “L’obiettivo è trasformare l’impatto dei lavori di potenziamento della linea ferroviaria Genova-Campasso in un’opportunità di riqualificazione del quartiere – spiega l’assessore alle Opere infrastrutturali e strategiche e Lavori pubblici del Comune di Genova, Massimo Ferrante – attraverso la creazione di nuovi spazi pubblici e il potenziamento dei servizi di prossimità. Ma la riqualificazione non riguarderà soltanto il verde pubblico. Il progetto punta a creare un vero e proprio sistema di servizi e luoghi di aggregazione per Sampierdarena, attraverso il recupero e la rifunzionalizzazione di alcuni immobili compresi nell’area di intervento”.

Il nuovo parco, previsto in corrispondenza della galleria ferroviaria attualmente in costruzione da parte di Rfi, si estenderà su una superficie di 8mila metri quadrati, per una lunghezza di 295 metri. Il progetto prevede la realizzazione di aree verdi con alberature e arbusti selezionati anche per contribuire al miglioramento della qualità dell’aria, spazi per il gioco e le attività sportive, zone dedicate al relax, nuove sedute e un chiosco. Particolare attenzione sarà riservata all’accessibilità, per garantire la fruizione del parco da parte di tutti, senza barriere.

In particolare, l’edificio di via Ardoino 11-13 ospiterà, su due livelli, spazi per attività ginniche e sportive al coperto, affidati alla Città metropolitana di Genova per essere usati dagli studenti del liceo Fermi, e una nuova casa di quartiere, con una portineria di prossimità, una sala polivalente e una “biblioteca degli oggetti”, pensata per favorire la condivisione e il riutilizzo di beni di uso quotidiano.

Negli immobili di via Cristofoli 9 troverà invece spazio una casa dei servizi, con uno sportello decentrato dei servizi sociali territoriali. Saranno previste attività di segretariato sociale, assistenza domiciliare agli anziani, tutela dei minori, sostegno alle persone con disabilità e presa in carico delle situazioni di fragilità economica e abitativa. Una parte dell’immobile sarà inoltre destinata a uno spazio pubblico polifunzionale dedicato all’innovazione, allo sviluppo economico e alle iniziative rivolte ai giovani.

Ci saranno tre nuovi ascensori: uno in prossimità della scalinata dei Landi, uno per il collegamento tra via Cristofoli e il nuovo parco e uno a servizio esclusivo del liceo Fermi.

Ma nonostante il percorso partecipativo promosso dal Comune, che tra dicembre 2025 e gennaio 2026 ha coinvolto residenti e cittadini nella raccolta di proposte e suggerimenti, restano perplessità e timori da parte di chi non sarà espropriato. “Avete cambiato il progetto per favorire questo parco”, ha detto una residente. “Vogliamo vivere con dignità, non come i topi”, ha lamentato un altro abitante della zona. “Gli espropri dipendono da Rfi, ve la state prendendo con chi sta cercando di risolvere il problema“, ha replicato l’assessore Ferrante condannando le “illazioni” e promettendo che ci sarà un ulteriore confronto coi condomini interessati dalle modifiche.

“Arrivati a questo punto, dopo aver dovuto prendere atto della scelta del ripristino della linea ferroviaria all’interno del nostro quartiere, nonostante gli anni di lotte in cui abbiamo proposto percorsi alternativi, crediamo di essere riusciti a ottenere il massimo risultato possibile con la copertura della linea e la nascita di questo parco – aggiunge il presidente del Municipio II Centro Ovest, Michele Colnaghi – Voglio ringraziare la sindaca Silvia Salis e l’assessore Massimo Ferrante per aver reso possibile un percorso partecipato vero, che ha permesso di inserire in quest’area proprio ciò che la cittadinanza richiedeva e riteneva migliorativo, consentendoci inoltre di ascoltare da vicino le perplessità e le paure di molti residenti e di prendercene carico. Siamo certi che questo intervento darà un nuovo aspetto a tutta la zona di via Ardoino: il nostro obiettivo è che questo parco diventi un luogo vivo, ricco di servizi per le popolazioni, le famiglie, le scuole del territorio e tutta la comunità. Ci auguriamo che le sue funzioni siano di servizio a tutta la città, ma soprattutto a beneficio prioritario dei residenti della zona, che più di tutti subiranno i disagi del ripristino della nuova linea ferroviaria”.

Il progetto è stato elaborato dal raggruppamento formato da Politecnica, Stefano Boeri Architetti, Burlando Architettura, Ambiente e gli uffici tecnici comunali hanno approfondito le soluzioni emerse, lavorando insieme ad altre strutture dell’amministrazione, alla Città Metropolitana e a RFI per definire le funzioni del futuro parco e degli immobili e coordinare gli interventi con la realizzazione della galleria ferroviaria.

Con la disponibilità delle risorse finanziarie, il progetto si prepara ora ad affrontare i successivi passaggi amministrativi. È prevista l’attivazione della Conferenza di Servizi, nell’ambito della quale sarà definito il progetto di fattibilità tecnico-economica, propedeutico alle ulteriori fasi di progettazione e realizzazione.