Ponte Morandi, alla “radura della memoria” sorge un nuovo parco a tema marino

Genova. Un parco a tema “mare”, un nuovo luogo dedicato a bambini e famiglie, nascerà sotto il ponte San Giorgio, nel contesto della Radura della Memoria, proseguendo il percorso di rigenerazione delle aree sottostanti e circostanti il viadotto.

La giunta comunale di Genova ha riconosciuto il pubblico interesse della realizzazione del Parco del Mare a cura di Msc Foundation, del valore stimato di 435mila euro, e ha dato il via libera all’accettazione dell’opera come donazione al termine dei lavori.

Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione dell’area del Memoriale 14 Agosto 2018 e della Radura della Memoria, dove il Comune ha realizzato nuovi spazi verdi e messo a dimora 43 alberature commemorative. La proposta è stata condivisa con il Comitato Parenti Vittime Ponte Morandi, che ha espresso il proprio apprezzamento.

“Quando parliamo di questo luogo, il primo pensiero va alle 43 vittime e alle loro famiglie. Ogni scelta, quindi, richiede ascolto e consapevolezza di quanto quella ferita appartenga a tutta la comunità e va condivisa con il Comitato dei familiari delle vittime – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – con questa delibera formalizziamo un percorso che l’amministrazione aveva già avviato da tempo con Msc Foundation, ponendo le basi per la realizzazione del Parco del Mare. Penso ai bambini che verranno qui a giocare, ai genitori e ai nonni che li accompagneranno: accogliere i loro piccoli gesti quotidiani, custodendo la memoria di ciò che è accaduto, è una responsabilità che sentiamo profondamente”.

“La Val Polcevera merita spazi curati, occasioni per stare insieme e un’attenzione che continui nel tempo. Ringrazio quindi Msc Foundation per aver scelto di contribuire a questo impegno con un’opera che sarà di tutti. La collaborazione dei privati ha un grande valore per la città quando incontra i bisogni delle persone e sostiene obiettivi pubblici condivisi. È un rapporto che vogliamo coltivare, perché può offrire ai cittadini nuove opportunità e contribuire alla qualità della vita dei nostri quartieri”.

“Apprendiamo con gioia e rispetto la decisione del Comune di accettare la nostra disponibilità a portare avanti un progetto così significativo per tutta Genova, città con cui da sempre condividiamo un forte e sincero amore per il mare – commenta Daniela Picco, direttore generale Msc Foundation – La realizzazione del parco del mare è solo un ultimo tassello delle iniziative a sfondo sociale portate avanti negli ultimi anni da MSC Foundation, dopo il concerto Ballata per Genova e la Campagna Anch’io per Genova, oltre allo sviluppo dell’Infopoint nella Radura della Memoria per ricordare le 43 vittime del crollo del ponte Morandi. Il parco sarà uno spazio aperto a tutti, un luogo di socialità e condivisione dove bambini, famiglie, ragazzi, donne e uomini di tutte le età potranno incontrarsi, vivere il mare e la città trascorrendo momenti di tempo libero in un contesto accessibile e inclusivo”.

“La cura di questo luogo deve mantenere intatto il suo significato di memoria e raccoglimento, accogliendo al tempo stesso le esigenze della comunità – aggiunge Massimo Ferrante, assessore ai Lavori pubblici, Manutenzioni, Opere strategiche e infrastrutturali – Il Parco del Mare offrirà ai bambini e alle famiglie nuove occasioni per giocare, imparare e stare insieme, nel rispetto della funzione commemorativa della Radura. La condivisione della proposta con il Comitato dei familiari delle vittime è un elemento fondamentale di questo percorso. Ringraziamo Msc Foundation per un contributo che ci permette di proseguire il lavoro di restituzione degli spazi alla Val Polcevera, mantenendo saldo il legame con la memoria del 14 agosto 2018″.

L’iniziativa comprende un parco giochi a tema marino, il rinnovamento del container info-point Msc e attività educative curate dall’ong Helpcode e Msc Foundation.

La Fondazione provvederà alla progettazione e alla realizzazione dell’intervento, mettendo a disposizione le risorse necessarie, reperite anche attraverso raccolte fondi, nel rispetto della normativa vigente.

Al termine dei lavori, il parco sarà consegnato al Comune di Genova come donazione e sarà pubblico a tutti gli effetti.

Gli uffici tecnici dell’Area Opere Pubbliche e Manutenzioni potranno fornire supporto alla Fondazione. La Direzione competente curerà gli atti successivi, comprese le autorizzazioni, i pareri e la consegna delle aree necessari per consentire l’approvazione del progetto e la realizzazione dell’opera.