Parco eolico Popein in Valle Scrivia, Regione Liguria archivia il progetto: scatta il ricorso al Tar

Genova. Il destino del parco eolico Popein si giocherà sul tavolo della magistratura amministrativa. Regione Liguria, infatti, ha decretato l’archiviazione del procedimento relativo al progetto per intervenuta scadenza dei termini della valutazione di impatto ambientale. Un atto impugnato di fonte al Tar regionale ligure dal Olubria srl, la società veicolo correlata a Fera srl, proponente del progetto, che chiede così l’annullamento dell’atto e la rivalutazione delle scadenze per la realizzazione del grande impianto sulle alture della Valle Scrivia, sul crinale tra Liguria e Piemonte

Riavvolgiamo il nastro. Dalla documentazione che Genova24 ha potuto consultare, gli uffici di Regione Liguria, lo scorso 12 giugno, hanno dichiarato decaduto il provvedimento di via per Popein approvato nel 2017, essendo passati 5 anni senza la messa a terra sostanziale del progetto. Un decisione tecnica, legata i termini della normativa in materia, scatta in assenza di una tempestiva richiesta di proroga delle tempistiche.

Secondo quanto si legge nel testo del ricorso presentato da Olubria srl, la posizione dell’amministrazione si fonda sulla netta separazione tra i titoli abilitativi, sostenendo che “l’approvazione ambientale e il titolo unico autorizzativo costituirebbero procedimenti e titoli autonomi”. Di diverso avviso la società proponente, la quale contesta il principio di decadenza automatica e sostiene che “il provvedimento di VIA è stato incorporato, recepito ed esplicitato nell’Autorizzazione Unica, divenendone parte integrante e necessaria”. Nel ricorso presentato dai legali della società si evidenzia come “computare il termine quinquennale a partire dal 2017 significa imputare alla Società la mancata realizzazione dei lavori in un periodo nel quale gli stessi lavori erano giuridicamente impossibili per assenza del necessario titolo abilitativo”, giacché l’Autorizzazione Unica per l’avvio del cantiere del parco eolico “Popein” è giunta solo nel febbraio 2022. La richiesta – in subordine – è quella di prorogare i termini a febbraio 2027.

Incerto il destino del parco “Isola del Vento”

La notizia dell’archiviazione del progetto, se eventualmente venisse confermata dal tribunale amministrativo, porterebbe anche ad un’altra conseguenza, vale a dire lo stallo per l’impianto denominato “Isola del Vento”, disegnato sulle alture immediatamente prominenti Isola del Cantone e che condivide(va) con Popein lo schema per le piste di cantiere e le strade di collegamento per la realizzazione degli impianti.

Anzi, il progetto stesso di Isola del Vento, presentato dalla stessa Fera srl, aveva uno dei suoi punti di forza proprio quello di sfruttare le piste realizzate per la messa in opera delle pale eoliche di Popein, senza crearne di nuove se non in maniera considerata minimale. Ora con questo stop, se confermato dalla magistratura amministrativa, a fermarsi potrebbero essere entrambi i progetti.