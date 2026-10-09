Parchi regionali liguri, nominati i cinque presidenti: Anelli per Portofino, Garbarino per l’Antola

Genova. La Regione Liguria ha nominato i presidenti dei cinque parchi regionali, completando il passaggio relativo alla guida degli enti per il prossimo quinquennio.

Alla presidenza del Parco dell’Antola è stato nominato Claudio Garbarino, del Parco di Portofino Giovanni Anelli, a quella del Parco delle Alpi Liguri Renato Adorno, a quella del Parco di Montemarcello-Magra-Vara Leonardo Paoletti e a quella del Parco del Beigua Andrea Castellini.

“I parchi sono un patrimonio di biodiversità, paesaggio e identità di straordinario valore per la Liguria, che siamo impegnati a tutelare e valorizzare – dichiarano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore ai Parchi Alessandro Piana –. La loro attività è fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente, la promozione del territorio e la crescita sostenibile delle comunità locali. Ai nuovi presidenti rivolgiamo i nostri auguri di buon lavoro, con l’auspicio che possano proseguire e rafforzare la collaborazione con la Regione, gli enti locali e tutti i soggetti coinvolti, nell’interesse dei territori e del patrimonio naturale ligure”.

“Sono orgoglioso di ricoprire questo incarico e ringrazio quanti hanno avuto fiducia in me esprimendosi a favore la mia nomina, in primis il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, oltre a Matteo Viacava per l’eccellente lavoro svolto e il nostro consigliere Paolo Terrile che mi ha sostenuto come sindaco con la sua delega all’Ente Parco – commenta Giovanni Anelli -. Volentieri ho dato la mia disponibilità ad accettare un compito prestigioso, di responsabilità, che richiede grande attenzione. Sono pronto a fare la mia parte e a lavorare con tutte le realtà coinvolte per il bene di un parco naturale frequentato, in ogni periodo dell’anno, dagli escursionisti di tutto il mondo che ne apprezzano il fascino e l’unicità”.