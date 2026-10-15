Tornare in Palestina, venerdì 16 ottobre al Molo il racconto dei giovani genovesi volontari nel West Bank

Genova. Venerdì 16 ottobre alle 19.30 nella chiesa di San Marco al Molo (via Del Molo 18) a Genova si terrà l’incontro “Voci dalla Palestina”. L’appuntamento, aperto a tutti, sarà un momento di condivisione da parte di alcuni genovesi che, nel corso degli ultimi mesi, si sono più volte recati in Palestina, nei territori occupati della Cisgiordania, nell’ambito di un progetto chiamato “Artigiani della Pace”.

Durante la serata con racconti e immagini sarà riportata l’esperienza in località come Naablus, Gerico, Betlemme e altre. Il senso primario del progetto, legato a realtà come le associazioni Percorsi di Vita e Magis EUM, la rete delle realtà ignaziane per i giovani, è tornare fisicamente nel West Bank per supportare la quotidianità della popolazione.

Artigiani della Pace ha visto i giovani impegnati in campi di volontariato e servizio a supporto delle varie comunità ma il messaggio più ampio è, anche in prospettiva, che in quelle zone che per tante persone sono (anche) mete di turismo e pellegrinaggio, possano continuare a essere vissute.

La locandina di presentazione dell'incontro Voci dalla Palestina

“Siamo stati nelle comunità di Jenin, Taibe e Nablus, sia con la Human Supporters Association sia con Fatima, una donna che organizza campi per ragazzi nella città vecchia di Nablus – raccontano alcuni dei protagonisti dell’esperienza – ma anche con le comunità dei beduini che le comunità di Gerusalemme visitano e nel deserto di Gerico, oltre che presso l’associazione Tenda delle Nazioni, una fattoria nei pressi di Betlemme”.

“Il servizio che facciamo è vario ed è sempre a supporto di associazioni e realtà già esistenti nel territorio – proseguono – dalla cura di una fattoria e i lavori agricoli, alle attività di animazione per bambini e ragazzi, alle visite alle famiglie palestinesi, alla cura di luoghi, alle visite a persone sole. Insomma, ci mettiamo a disposizione della comunità”.

“Ciò che accomuna tutte queste realtà è, oltre al fatto che diamo braccia a realtà che già esistono, non apriamo nulla di nuovo, anche il fatto che nulla è estremo, nulla è eroico, nulla è umanitario o attivista – sottolinerano – è un servizio svolto in semplicità. Da qui il nome, ispirato all’espressione di Papa Francesco, “Artigiani di Pace”, riferita proprio a uno stile che passa per il singolo individuo, per il corpo, per un’esperienza individuale molto semplice: non produce tanto, ma è un’esperienza fatta col cuore”.

Uno dei punti importanti del progetto, però, è anche una delle istanze espresse dai cittadini della Cisgiordania: parlare di loro, fare dell’esperienza una narrazione, una testimonianza. Da qui l’evento di venerdì 16 ottobre al Molo, che arriva a distanza di un anno da una serata al Centro Banchi.

Venerdì sera, chi lo vorrà, potrà sostenere il progetto tramite versamento o acquistando i prodotti artigianali portati dai territori occupati visitati la scorsa estate.