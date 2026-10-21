Rischio idrogeologico, dal ministero 3,7 milioni per interventi sul Geirato e la paleofrana

Genova. C’è anche la messa in sicurezza del torrente Geirato, a Molassana, tra gli interventi finanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per prevenire il rischio idrogeologico in Liguria.

Il ministero ha stanziato quasi 9,8 milioni di euro per realizzare cinque interventi nelle province di Genova, La Spezia, Savona e Imperia. Quello più consistente, da 3,7 milioni di euro, riguarda la mitigazione del rischio idrogeologico della paleofrana di Prato Casarile e il riassetto ambientale della testata del bacino del torrente Geirato.

Seguono i lavori da 2,5 milioni di euro per la mitigazione del rischio legato alla frana di via Zanelli, a Lerici, in provincia della Spezia, e quelli, per lo stesso importo, destinati alla messa in sicurezza del torrente Verbone tra il ponte Caduti del Lavoro e il confine comunale di San Biagio della Cima, in provincia di Imperia. Sono inoltre previsti 750 mila euro per mitigare il rischio idraulico del torrente Carbuta, a Calice Ligure, in provincia di Savona, e 400 mila euro per la messa in sicurezza del dissesto lungo la strada provinciale 566 della Val di Vara, in località Sciarpato, nel comune di Sesta Godano, in provincia della Spezia.

“Risorse importanti per intervenire sui versanti a rischio frana, consolidare le aree instabili e ridurre il rischio idraulico lungo i torrenti, proteggendo il territorio e le infrastrutture. L’obiettivo è passare dai fondi ai cantieri in tempi più rapidi: le semplificazioni introdotte e il rafforzamento dei poteri del commissario straordinario vanno in questa direzione” dichiara il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava.

Le risorse, interamente a carico del bilancio ministeriale, ammontano complessivamente a 9.740.000 euro.