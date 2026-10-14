Genova. Come venire catapultati in un libro di storia dell’arte. Questo è l’effetto che si prova, già a partire dai primi istanti, visitando la mostra appena aperta a Palazzo Ducale di Genova: “Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne: 200 anni di arte dalla Collezione Scharf”. Un titolo adatto per attirare facilmente l’attenzione, visti i nomi citati, ma che neppure rende giustizia alla ricchezza delle opere esposte.

Dal preromanticismo di Goya, al realismo di Courbet, passando per l’impressionismo più classico di Monet, Degas e Renoir ma superandolo poi con Vuillard e Bonnard – di cui si trova esposta una monumentale “Vasca da bagno” -, allontanandosi per finire nel Giappone ottocentesco di Hokusai, per poi tornare tra i capolavori dell’arte Europa del Novecento con Picasso, Matisse, Léger e infine – in questo viaggio nella raccolta nata a Berlino nell’avanguardia del Modernismo – approdare all’arte contemporanea con artisti come Sam Francis, Hiroshi Sugimoto, Daniel Richter, Tony Cragg e Katharina Grosse.

È proprio una tela di oltre tre metri in acrilico di Katharina Grosse l’opera che apre il percorso, un incipit che comunica come il linguaggio dell’arte non conosca, in fondo, distanze nel tempo e nello spazio.

Un'opera di Katharina Grosse apre la mostra

La mostra “Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne: 200 anni di arte dalla Collezione Scharf” a Palazzo Ducale di Genova sarà fino al 2 maggio nel Sottoporticato (ingresso da piazza Matteotti). Come noto il piano nobile è infatti interessato da lavori di restauro.

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La collezione Scharf, 200 anni di storia dell’arte in mostra a Palazzo Ducale di Genova

La mostra, curata direttamente dalla direttrice di palazzo Ducale, Ilaria Bonacossa (“anche per chi, come me, di solito si occupa più di arte contemporanea avere la possibilità di lavorare su una raccolta del genere è come vincere al Superenalotto”), porta per la prima volta in Italia i capolavori acquistati, nel corso dei decenni, dalla famiglia tedesca.

Alla presentazione della mostra, questa mattina, erano presenti René Scharf e la moglie Christiane che hanno deciso di proseguire con dedizione e studio la tradizione di famiglia. Ma la collezione nasce addirittura nella Prussia dei primi del Novecento con Otto Gerstenberg che all’epoca scelse coraggiosamente di collezionare pionieri del Modernismo e dell’avanguardia francese. La figlia Margarethe Scharf riuscì a proteggere e salvare il nucleo principale della collezione durante i bombardamenti e le traversie della seconda guerra mondiale. Dopo la sua morte, nel 1961, i figli Dieter e Walther divisero il patrimonio, Dieter Scharf si orientò verso il Surrealismo, Walther conservò il nucleo francese e lo sviluppò verso l’arte moderna, aggiungendo opere di Monet, Renoir, Cézanne, Matisse e Picasso. Il resto è storia di oggi.

René Scharf e la moglie Christiane

Era da tempo, hanno commentato in molti durante la presentazione, che si attendeva a Palazzo Ducale una mostra di questo calibro e con questo potenziale di appeal, di grande richiamo sia per gli appassionati più esigenti sia per chi cerca un approccio più didattico. Prodotta in stretta collaborazione tra The Scharf Collection e MondoMostre, l’esposizione approda in Italia forte dello straordinario riscontro ottenuto nelle sue sole due precedenti tappe internazionali presso l’Alte Nationalgalerie di Berlino e il Kunstpalast di Dűsseldorf.

Le voci dei protagonisti

“La cultura non conosce confini: attraversa epoche, geografie e generazioni, creando ponti dove la storia ha tracciato distanze – le parole di Sara Armella, presidente di Palazzo Ducale – Genova, città da sempre crocevia di popoli, commerci e culture, è il luogo ideale per accogliere un’esposizione di straordinario valore artistico e internazionale. Con questa mostra, presentata per la prima volta in Italia, Palazzo Ducale rinnova la propria vocazione a essere non soltanto custode della bellezza, ma protagonista di un dialogo culturale senza confini. Le grandi opere attraversano il tempo, continuando a emozionarci e ad aiutarci a comprendere il mondo”.

“Lavorando per questa mostra – afferma Ilaria Bonacossa, curatrice della mostra e direttrice di Palazzo Ducale – mi sono ritrovata a riflettere non tanto sui singoli capolavori, quanto sulla straordinaria continuità di un progetto. La Collezione Scharf è certamente una delle grandi raccolte private europee di arte francese dell’Ottocento e del Novecento. Eppure, ciò che la rende davvero unica non è soltanto la qualità delle opere di Monet, Degas, Cézanne o Bonnard, né l’eccezionale ampiezza del suo patrimonio. È il fatto che questa collezione abbia saputo rimanere intellettualmente viva per oltre due secoli.”

“Per generazioni le nostre opere sono comparse nei cataloghi soltanto come collezione privata – hanno detto René e Christiane Scharf – portarle per la prima volta in Italia, a Palazzo Ducale di Genova, significa mostrare ciò che quattro generazioni hanno costruito, salvato dalla guerra e ricostruito. Da Goya al Waterloo Bridge di Monet, quest’arte non ci appartiene davvero: la custodiamo per un tratto di tempo, e condividerla con il pubblico di Genova è il modo più bello di prendercene cura.”

Biglietti, orari e altre informazioni

Orari

Lunedì, ore 14-19.30

Da martedì a domenica, ore 10-19.30

Venerdì e sabato, ore 10-20

la biglietteria chiude un’ora prima della mostra

Aperture/chiusure straordinarie

7 dicembre, ore 10-19.30

24 dicembre, ore 10-17

25 dicembre chiuso

29 marzo, ore 10-19.30

Biglietti

Intero 16€

ridotto 14€

over65 15€

universitari 10€, valido il giovedì

giovani fino a 17 anni 7€

Gruppi adulti

ridotto 14€

prenotazione obbligatoria a gruppi.collezionescharf@vivaticket.com

Gruppi scuole

ridotto 6€

prenotazione obbligatoria a prenotazioniscuole@palazzoducale.genova.it

o al numero 0108171604

Microfonaggio obbligatorio

Prevendita: +€2 visitatori individuali e gruppi adulti. La prevendita non si applica in biglietteria

per i biglietti acquistati per lo stesso giorno di visita