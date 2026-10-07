Bolzaneto, addio ai campi da padel di via Albisola: la struttura chiude, via il vincolo di uso pubblico

Genova. Si chiude l’esperienza del centro sportivo dedicato al padel in via Albisola, a Bolzaneto. Il Comune di Genova ha infatti approvato lo schema di atto per lo scioglimento consensuale della convenzione urbanistica con la proprietà, la società Gruppo Camponovo spa, sancendo la fine dell’attività e la cancellazione del vincolo di uso pubblico sull’immobile.

La vicenda aveva preso il via tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, quando l’allora giunta comunale, con l’assessore Mario Mascia, avevano dato il via libera al progetto per la realizzazione di due campi da padel al secondo piano del complesso di via Albisola 125, corredati da spogliatoi e servizi. La convenzione, firmata ufficialmente il 1° giugno 2023, prevedeva che gli spazi fossero vincolati a “servizio di uso pubblico”, ponendo la struttura al servizio della comunità della Val Polcevera con tariffe ed esigenze funzionali concordate con l’Amministrazione. Sarebbe diventata la prima struttura al chiuso della città dedicata alla questa disciplina sportiva.

A tre anni di distanza, le cose sono cambiate. Nel corso del mese di giugno 2026, la società proprietaria ha inviato una comunicazione formale a Tursi manifestando l’intenzione di interrompere l’attività sportiva e di voler alienare l’unità immobiliare per destinazioni d’uso differenti, sempre compatibili con le previsioni del Puc.

A seguito delle interlocuzioni, gli uffici comunali hanno effettuato un sopralluogo sul posto lo scorso 5 ottobre, accertando la definitiva dismissione dell’impianto sportivo. Il Comune ha quindi preso atto del cessato vincolo, dando il mandato per la firma dell’atto notarile di scioglimento della convenzione del 2023. L’operazione – le cui spese saranno interamente a carico della parte privata – libera formalmente l’immobile da ogni obbligo di destinazione pubblica, ripristinando la destinazione d’uso originaria e aprendo la strada a nuove possibili attività produttive o commerciali negli spazi di via Albisola.