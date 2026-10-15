Ottobre Rosa, nel weekend visite senologiche gratuite al Villa Scassi e spettacolo all’auditorium Montale

Genova. Nell’ambito di Ottobre Rosa, il mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno, l’ospedale Villa Scassi apre le porte alla popolazione femminile con un weekend di visite senologiche gratuite in accesso diretto. Appuntamento quindi sabato 17 e domenica 18 ottobre al Padiglione 5 di Villa Scassi (piano terra, lato Levante, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17). Ma non finisce qui perché ci sarà una seconda opportunità sabato 24 e domenica 25 ottobre all’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, (Padiglione 15, presso l’ambulatorio della Clinica di Chirurgia senologica ex IST, piano terra) con gli stessi orari.

In entrambe le sedi non è necessaria alcuna prenotazione: basta presentarsi negli orari indicati.

E sempre sabato 17 ottobre si parlerà di prevenzione anche a teatro: alle ore 18, l’Auditorium Eugenio Montale del Teatro Carlo Felice (Passo E. Montale 4, Genova) ospita lo spettacolo “C’è tempo – Ti racconto la mia storia”, scritto e interpretato da Laura Daphne Marziali, con la partecipazione di Candy Castellucci. L’evento è organizzato da LILT Genova in collaborazione con AOM Liguria. In allegato locandina

Al termine dello spettacolo è previsto anche breve panel divulgativo su prevenzione e cura del tumore al seno con i professionisti di AOM Genova.

L’ingresso è gratuito a offerta libera

Riepilogo appuntamenti

17–18 ottobre – Visite senologiche gratuite in accesso diretto, Ospedale Villa Scassi, Pad. 5, piano terra Levante, ore 9–12 e 14–17

17 ottobre, ore 18 – “C’è tempo”, Teatro Carlo Felice, Auditorium Montale

24–25 ottobre – Visite senologiche gratuite in accesso diretto, IRCCS Policlinico San Martino, Pad. 15, piano terra, ore 9–12 e 14–17