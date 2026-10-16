Giornata dell’Osteoporosi, nei centri Synlab di Genova e Savona la prevenzione delle ossa

Genova. In occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi del 20 ottobre, Synlab Il Baluardo di Genova aderisce alla campagna promossa da Fedios (Federazione Italiana Osteoporosi e Malattie dello Scheletro) dal titolo “AMA LE TUE OSSA. Proteggi il tuo futuro. Non farti rompere dall’osteoporosi”. L’iniziativa mira a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della salute scheletrica e sull’individuazione dei fattori di rischio dell’osteoporosi, patologia che riduce la resistenza ossea aumentando la probabilità di fratture.

Nella giornata di martedì 20 ottobre, presso il Polidiagnostico Synlab Il Baluardo di Genova e il Centro Medico Olos di Savona, sarà possibile effettuare una prima valutazione del rischio tramite un breve colloquio e la compilazione di un questionario dedicato, oltre a ricevere materiale informativo per approfondire le strategie di prevenzione.

Il questionario valuta vari fattori di rischio, tra cui età, familiarità per fratture dell’anca, eventuali fratture subite dopo i 50 anni, sottopeso, significativa perdita di altezza, uso prolungato di specifici farmaci, fumo e consumo eccessivo di alcol.

Nelle due strutture verranno inoltre presentati percorsi multidisciplinari per la salute delle ossa, che comprendono servizi che vanno dalla diagnostica per immagini alla valutazione fisiatrica.

Per partecipare all’iniziativa è necessaria la prenotazione telefonando al numero 010 2471034.