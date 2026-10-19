“Oltre la diga, il mare”, l’incontro pubblico sulla nuova foranea: ambiente marino, pesca, monitoraggi e trasparenza

Genova. Mercoledì 21 ottobre 2026, alle ore 17.30, presso Bi.Bi. Service, in via XX Settembre 41/3P a Genova, Linea Condivisa promuove l’incontro pubblico “Oltre la diga, il mare”, dedicato agli effetti della costruzione della nuova diga foranea sull’ambiente marino e sulle attività che vivono del mare.

L’iniziativa non nasce da una posizione pregiudizialmente contraria alla realizzazione dell’opera. Al centro dell’incontro ci sarà piuttosto una domanda: chi controlla ciò che accade mentre una delle più grandi infrastrutture mai realizzate a Genova viene costruita?

“Un’opera strategica non può diventare un assegno in bianco – dichiara Gianni Pastorino, consigliere regionale e rappresentante di Linea Condivisa –. Il compito della politica non è sostituirsi ai tecnici e neppure limitarsi a celebrare l’avanzamento dei lavori: è vigilare, chiedere dati, pretendere trasparenza e verificare che gli interessi pubblici, la tutela dell’ambiente e quella del lavoro siano garantiti durante tutte le fasi del cantiere”.

Una necessità che assume ancora maggiore attualità alla luce della notizia, emersa in questi giorni, della richiesta da parte del consorzio guidato da Webuild di ulteriori 300 milioni di euro per la realizzazione dell’opera. Sulle ragioni e sulla composizione di questa nuova richiesta economica è necessario fare piena chiarezza.

“Parliamo di risorse pubbliche e di un’infrastruttura decisiva per Genova – prosegue Pastorino –. Davanti a una richiesta di questa portata servono spiegazioni puntuali. Non ci convince un metodo nel quale varianti, aumento dei costi e procedure commissariali rischiano di diventare la normalità. La città e il porto hanno bisogno di infrastrutture strategiche realizzate con competenza, programmazione e trasparenza. Il controllo pubblico non è un ostacolo alla realizzazione delle opere: è una garanzia per la collettività”.

L’incontro allargherà però lo sguardo oltre la diga, verso il mare nel quale l’infrastruttura viene costruita.

“Della nuova diga conosciamo molto bene il racconto ingegneristico e le prospettive economiche – spiega Rossella D’Acqui, presidente di Linea Condivisa –. Molto meno spazio è stato dedicato a quello che accade sotto la superficie: ai fondali, alla qualità delle acque, alla biodiversità e alle conseguenze per chi in quel mare lavora. Non vogliamo sostituire le impressioni ai dati, vogliamo esattamente il contrario: conoscere i monitoraggi, confrontarli con la situazione precedente al cantiere e capire quali trasformazioni siano effettivamente in corso”.

Durante l’incontro sarà proiettato un video realizzato da Linea Condivisa, costruito mettendo a confronto il racconto pubblico della nuova diga con le immagini raccolte direttamente in mare dai pescatori della Darsena durante i lavori.

Il video documenta la movimentazione dei materiali, le lavorazioni sui fondali, le condizioni dell’acqua osservate dai pescatori e le difficoltà incontrate dalla piccola pesca. Le immagini non vengono presentate come prova scientifica di un rapporto di causa-effetto, ma come punto di partenza per porre domande sui monitoraggi ambientali e sulle trasformazioni dell’ecosistema marino, tenendo conto anche degli effetti più generali della crisi climatica sul Mediterraneo.

Dopo i saluti di Rossella D’Acqui e Gianni Pastorino, interverranno Guido Paliaga, geologo, sugli studi propedeutici alla realizzazione dell’opera; Maurizio Wurtz, biologo marino, sugli aspetti ambientali e sulla Valutazione di Impatto Ambientale; Walter Meloni di Mira Network, sul rapporto tra l’opera e il PNRR; e Felice Mammoliti, pescatore della Darsena, che porterà la testimonianza di chi vive quotidianamente il tratto di mare interessato dai lavori. Modera l’incontro Nadia Repetto.