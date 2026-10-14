Oltre 50 copertoni d’auto nei fondali dell’area marina protetta di Portofino, martedì 20 ottobre la rimozione

Portofino. Più di 50 copertoni d’auto sono stati ritrovati sui fondali dell’Area Marina Protetta di Portofino. A seguito di un’accurata ispezione dei propri fondali l’area marina protetta di Portofino ha evidenziato la necessità di effettuare una bonifica perché gli pneumatici sono stati trovati nella zona limitrofa alla baia di Paraggi (zona C dell’Amp Portofino) nel solo tratto di costa che va da Baia della Cervara sino all’ingresso del porto di Portofino.

‘Un dato che desta preoccupazione − si legge nella nota dell’Area Marina Protetta − perché conferma la pessima abitudine dell’uomo di usare il mare come una discarica. E qui non siamo in mare aperto, ci troviamo in un’area marina protetta e all’interno di un sito Natura 2000 anche chiamato Zsc (Zona di Speciale Conservazione) Fondali Monte di Portofino’.

Per questo è stato deciso di unire le forze per preservare il mare, gli habitat e le specie di valore inestimabile che si trovano nell’Area Marina Protetta di Portofino.

L’Ente Gestore si coordina insieme a Regione Liguria, capitaneria di Porto e i Comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino per questa azione di bonifica dei fondali, con l’obiettivo anche di sensibilizzare la popolazione perché questi episodi di abbandono di rifiuti in mare non si verifichino più.

L’attività verrà svolta grazie al supporto della capitaneria di Santa Margherita Ligure e del reparto dei sommozzatori della capitaneria di Porto di Genova che lavoreranno a stretto contatto con i sommozzatori della ditta di lavori subacquei Rasta Divers snc e Tlm Ambiente per i lavori di recupero e trasporto dei rifiuti in porto. Grazie alla collaborazione di A2A e Aprica sarà possibile l’immediato smaltimento del materiale raccolto.

La bonifica si svolgerà martedì 20 ottobre 2026 a partire dalle 8:30, condizioni meteo-marine permettendo.

(Foto d’archivio)