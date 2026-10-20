Ok al piano di dimensionamento scolastico della Regione, scontro sui plessi cancellati a Sestri Levante

Genova. Via libera oggi in consiglio regionale, non senza polemiche, al piano di dimensionamento della rete scolastica e piano dell’offerta formativa 2026, approvato coi voti del centrodestra. La novità più contestata è la chiusura delle scuole Rodari e San Giovanni Bosco di Sestri Levante, oggetto di scontro già nel Comune del Tigullio, di fatto ratificata con questo provvedimento secondo quanto deliberato dal Consiglio metropolitano di Genova.

Altre novità sulle scuole superiori riguardano settori come l’informatica, la logistica, la viticoltura e l’enologia, oltre alla valorizzazione dei percorsi legati al Made in Italy, all’istruzione per gli adulti e al progetto del liceo tecnologico sperimentale in Valpolcevera.

“Crediamo che la scuola pubblica non sia un costo da comprimere, bensì un investimento sul presente e sul futuro. La destra ligure, invece, continua a ragionare attraverso numeri e accorpamenti, dimenticando che dietro ogni scelta non ci sono numeri ma studenti, famiglie e comunità. Noi stiamo dalla parte delle ragazze e dei ragazzi, delle pari opportunità e di un diritto allo studio che non può dipendere dal reddito o dal luogo di residenza”, commenta il capogruppo del M5s Stefano Giordano.

Per Simone D’Angelo del Pd “il calo demografico è una realtà, ma non può diventare un alibi per ridurre i servizi e restringere le opportunità educative. Il piano di dimensionamento della rete scolastica non è una pratica burocratica né una questione di numeri: riguarda il diritto allo studio, il futuro dei giovani e la tenuta delle nostre comunità. La giunta regionale avrebbe dovuto presentare una strategia complessiva per la scuola ligure, non limitarsi a un aggiornamento amministrativo privo di una visione adeguata alle trasformazioni dei territori”.

“Una misura attesa, pensata per calibrare l’istruzione sul territorio, tenendo conto delle esigenze demografiche e delle nuove opportunità occupazionali”, dichiara invece il capogruppo di Fratelli d’Italia Rocco Invernizzi che ha sottolineato “la rilevanza istituzionale dell’atto, definendolo un punto centrale per la programmazione regionale e per il futuro delle giovani generazioni”.