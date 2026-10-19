L’Ocean film festival world tour arriva a Genova, il 20 ottobre una serata tra cinema e tutela dfel mare

Genova. Dopo il debutto milanese, OCEAN Film Festival World Tour Italia arriva a Genova per la sua decima edizione italiana.

L’appuntamento è in programma martedì 20 Ottobre alle 20:00 (Sala 6) e alle ore 20:15 (Sala 7) presso il The Space Cinema Porto Antico, dove il pubblico potrà assistere alla selezione 2026 della rassegna internazionale dedicata all’oceano e incontrare Serena Gallone, co-founder di Blackwave Surf School e Roofless Surf School, e Natalia Resmini, surfista e designer.

Nato in Australia nel 2014 e arrivato in Italia nel 2017, OCEAN Film Festival World Tour Italia è l’edizione italiana dell’OCEAN Film Festival Australia e porta sul grande schermo una selezione internazionale di corto e mediometraggi dedicati all’oceano, agli sport acquatici, all’esplorazione e alla conservazione marina.

In otto edizioni nelle sale, oltre all’edizione digitale del 2020, il festival ha coinvolto oltre 38.500 spettatori in 20 città italiane, anche grazie al contributo di oltre 400 volontari.

Oggi, alla sua 10ª edizione italiana torna con 22 appuntamenti da nord a sud del Paese, confermandosi un punto di incontro tra cinema, avventura e cultura del mare e coinvolgendo una community sempre più ampia di appassionati di mare, sport, outdoor, esplorazione e sostenibilità.

SEI FILM PER RACCONTARE L’OCEANO DA PROSPETTIVE DIVERSE

La serata di Genova proporrà i sei film selezionati per l’edizione 2026, sei storie molto diverse tra loro ma accomunate dalla capacità dell’oceano di mettere alla prova, sorprendere e trasformare chi lo attraversa. Attraverso sport, esplorazione, biodiversità, ricerca scientifica e conservazione, i film raccontano le molte facce dell’oceano e il rapporto profondo tra esseri umani e ambiente.

Tra queste, The Raftsmen riporta alla luce una delle più straordinarie imprese oceaniche del secolo scorso. Nel 1973, dodici uomini attraversarono il Pacifico su semplici zattere di legno di balsa, affidandosi al sole e alle stelle, affrontando 178 giorni e 16.000 chilometri di navigazione, il viaggio in zattera più lungo mai realizzato.

Un altro sguardo particolarmente potente arriva dalle gelide acque della Norvegia settentrionale. In Stone Biter – Saving the Arctic Sea Forests, il regista italiano Ismaele Tortella parte alla ricerca del pesce lupo e di un ecosistema che, sotto la superficie, rivela una realtà drammatica: la progressiva scomparsa delle foreste marine di kelp. Un viaggio che mette al centro la fragilità degli oceani ma anche le persone che stanno lavorando per ripristinarli.

Il surf diventa invece una storia di crescita, libertà e superamento degli stereotipi in Tainá, cinebiografia della surfista brasiliana Tainá Hinckel, e in The Granny Grommets, la storia di un gruppo di donne tra i 50 e gli 80 anni che scelgono di sfidare limiti anagrafici e convenzioni per imparare a cavalcare le onde.

Completano la selezione A Dragon’s Dance, immersione contemplativa nella vita del raro drago marino fogliato e nella fragilità della Grande Barriera Corallina Meridionale australiana, e Ride of a Lifetime, la storia di Alo Slebir e del suo sogno di affrontare la grande onda perfetta di Mavericks.

SUL PALCO, LE STORIE DI CHI L’OCEANO LO VIVE IN PRIMA PERSONA

Uno degli elementi distintivi di OCEAN Film Festival è l’incontro diretto con chi l’oceano lo vive, lo studia e lo racconta ogni giorno attraverso esperienze capaci di unire sport, esplorazione e conoscenza dell’ambiente marino.

A Genova, il pubblico avrà l’opportunità di incontrare Serena Gallone e Natalia Resmini, due figure che hanno fatto del mare e del surf una parte centrale del proprio percorso personale e professionale.

Serena Gallone, ex pallanuotista e surfista dall’età di dodici anni, è co-founder di Blackwave Surf School e Roofless Surf School e da anni promuove il surf e gli sport outdoor come strumenti di crescita personale, educazione e consapevolezza ambientale. Natalia Resmini, tra le pioniere del surf in Liguria e longboarder da oltre vent’anni, è illustratrice e artista: nel suo percorso il surf e il rapporto con il mare si intrecciano con la ricerca creativa e con i suoi viaggi nel mondo.

La loro presenza all’OCEAN Film Festival nasce dalla volontà di portare sul palco due esperienze diverse ma complementari, accomunate da un rapporto profondo con il mare: da una parte lo sport e l’educazione ambientale, dall’altra il surf come esperienza di vita e fonte di espressione artistica. Due testimonianze che raccontano il mare non soltanto come luogo da attraversare o da vivere attraverso lo sport, ma anche come ambiente da conoscere, rispettare e proteggere.

La presenza degli ospiti rende ogni appuntamento un’esperienza diversa e trasforma il festival in un momento di incontro e condivisione: il cinema è il punto di partenza, le storie vissute in prima persona diventano occasione di approfondimento e divulgazione.

UN APPUNTAMENTO CHE PORTA L’OCEANO NEL CUORE DI GENOVA

L’arrivo di OCEAN Film Festival a Genova si inserisce in un percorso che, in dieci anni, ha portato la rassegna a crescere insieme alla propria community. Nel 2026 il tour raggiunge 22 appuntamenti in tutta Italia, con due nuove città, Rovereto e Catanzaro, e coinvolge cinema e teatri da nord a sud del Paese.

La tappa di Genova rappresenta un’occasione per avvicinare il pubblico locale alle tante dimensioni dell’oceano: non soltanto come spazio di avventura e sport, ma anche come ecosistema da conoscere, proteggere e raccontare.

OCEAN Film Festival World Tour Italia è oggi più di una rassegna cinematografica: è una piattaforma culturale dedicata all’oceano, dove cinema, sport, esplorazione, scienza e ambiente si incontrano per avvicinare il pubblico alla conoscenza del mare e alla sua tutela, diffondendo l’ocean literacy.

INFORMAZIONI SULLA SERATA

OCEAN Film Festival World Tour Italia – GENOVA

The Space Cinema Porto Antico

Martedì 20 ottobre 2026

SALA 6 – ore 20:00

SALA 7- ore 20:15

L’inizio dello spettacolo nelle due sale è differito di 15 minuti. In ciascuna sala verrà proiettato lo stesso programma di film. Le ospiti Serena Gallone e Natalia Resimini interverranno all’inizio dello spettacolo in ciascuna sala.

Prevendite: biglietti acquistabili esclusivamente online o presso i rivenditori locali Vivaticket.

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